Paro de docentes universitarios.

Después del paro nacional universitario que tuvo lugar del lunes 16 al viernes 20 de marzo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), junto a otros gremios docentes y no docentes como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), confirmó una nueva medida de fuerza que se llevará a cabo en las próximas semanas a lo largo de todo el país.

La suspensión de actividades forma parte del plan de lucha por el financiamiento universitario que se extenderá durante todo el semestre, ante la falta de respuesta a los reclamos salariales y presupuestarios del sector.

Paro universitario. Foto: NA

Paro docente: qué días no hay clases en universidades públicas

Según dispuso el Congreso de la CONADU, se realizarán nuevos paros nacionales durante una semana completa, que dejarán sin clases a miles de estudiantes en todo el país durante los siguientes días:

Desde el lunes 30 de marzo : paro nacional universitario durante toda la semana, hasta el viernes 3 de abril.

Desde el lunes 27 de abril: nuevo paro de una semana completa en universidades nacionales, hasta el viernes 1 de mayo.

Además, se planea convocar a paros de manera inmediata si el Congreso avanza con un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué reclaman los docentes universitarios

Según explican los gremios docentes, el paro responde a dos reclamos centrales. Por un lado, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que establece la obligación de convocar a paritarias salariales y garantizar actualizaciones de sueldos acordes a la inflación.

El segundo tema de reclamo es una recomposición salarial urgente. En ese contexto, los docentes universitarios rechazan la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, ya que la consideran insuficiente frente a la inflación acumulada, debido a que entre 2024 y 2025, el sector sufrió una pérdida salarial cercana al 51%.