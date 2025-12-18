La estrategia del Gobierno para salvar el Presupuesto 2026 tras el revés en Diputados

Tras el rechazo en dos puntos claves, la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo buscará modificar el proyecto en el Senado.

Dictamen para tratar el Presupuesto 2022 en el Congreso, AGENCIA NA

Luego de un traspié en la votación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró aprobar el proyecto sufriendo derrotas importantes respecto a la derogación de la ley de discapacidad y el financiamiento universitario, el Gobierno confirmó que enviará modificaciones al Senado para asegurar el equilibrio fiscal.

La sesión parecía encaminada para La Libertad Avanza, hasta que llegaron al momento de tratar dos puntos claves. La derogación de la ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad, incluidas en el polémico Capítulo 11, no fueron aceptadas por el recinto y el Gobierno consideró que ya no le sirve el Presupuesto 2026 para afrontar el año que viene.

El plan del Gobierno

A partir del resultado obtenido, el oficialismo decidió rearmar su estrategia. Propondrá modificaciones en la votación que se llevará a cabo en la Cámara de Senadores, y en caso de no conseguir los votos necesarios, no se descarta un veto posterior.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

Si los cambios son aprobados, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya lo había votado previamente. Allí tendrá que ser ratificado nuevamente, esta vez incorporando las modificaciones introducidas por el Senado.

Tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la de Emergencia en Discapacidad ya le trajeron disgustos a la gestión de Javier Milei durante el año. Ambos proyectos fueron vetados por el Poder Ejecutivo Nacional, pero luego fueron ratificados por el Poder Legislativo, por lo que al oficialismo no le quedó otra que aceptar su sanción.

Pero con la presentación del Presupuesto 2026, las dos leyes volvieron al ojo de la tormenta. En el capítulo 11 se encontraba el artículo 75, que derogaba ambos proyectos. Al principio de la sesión se decidió que la aprobación del proyecto para el año que viene se haga por capítulos y no por artículos. Con esto, el oficialismo creía asegurarse una victoria.

Martín Menem en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Finalmente, la oposición consiguió alcanzar la mayoría necesaria, al juntar 123 votos en contra, y rechazó ese capítulo en su totalidad. El duro revés que sufrió el Gobierno lo lleva a replantearse la utilidad de la ley.

En caso de que finalmente se apruebe el Presupuesto, será el primero en la gestión de Milei, ya que en los 2 primeros años de gobierno no contó con esta herramienta y prorrogó la ley vigente para el ejercicio del último año de la Presidencia de Alberto Fernández.