Media sanción al Presupuesto 2026: Diputados frenó la derogación de Discapacidad y Universidad y el Gobierno consideró que el proyecto ya no le sirve

Desde Casa Rosada responsabilizaron a seis gobernadores y temen un Presupuesto 2026 sin superávit fiscal.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

El Gobierno nacional afirmó que el proyecto de Presupuesto 2026 ya no le sirve tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados porque, según el Ejecutivo, vulnera el compromiso de mantener déficit cero, un pilar de la política fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostenido por la administración de Javier Milei. La declaración se produjo tras el dictamen favorable en la Cámara Baja, en medio de tensiones sobre las prioridades económicas y el rumbo de la gestión fiscal.

El borrador consignado en la Cámara Baja “no satisface los lineamientos macroeconómicos comprometidos” y puede comprometer el objetivo de consolidación de las cuentas públicas, según indicaron fuentes oficiales a Infobae. Entre los puntos que generaron preocupación en el Ejecutivo se encuentran modificaciones en partidas clave como:

Transferencias a provincias

Subsidios

La asignación de recursos a programas sociales y organismos descentralizados

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

“Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, sostuvo una fuente cercana al Gobierno durante la madrugada de este jueves 18. Además, funcionarios del área económica del Ejeyutivo sostienen que esos cambios podrían traducirse en mayores gastos que obstaculicen la meta de déficit cero contemplada en los acuerdos con el FMI.

Mientras tanto, en el Congreso continúa el intercambio entre oficialismo y oposición sobre el contenido del proyecto y su impacto. De esta manera, Javier Milei tendría un Presupuesto 2026 sin superávit y habrá gestiones para que la iniciativa no salga, o en tal caso, se vete.

Cuarto intermedio en el Senado: la reforma laboral, a la espera del dictamen

El Senado volvió a tener actividad desde las 9.30 del jueves 18 de diciembre para llevar adelante una nueva reunión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para el tratamiento de la reforma laboral. Luego de casi tres horas, Patricia Bullrich dio lugar a un cuarto intermedio.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza, le puso fecha al tratamiento del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno en el Poder Legislativo. Según la exministra, la idea es tener dictamen de comisión este jueves 18 y poder tratar el proyecto el viernes 26 de diciembre. “Va a haber modificaciones y va a salir”, vaticinó.