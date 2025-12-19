Qué votó cada diputado de cara a la aprobación del Presupuesto 2026: quiénes dieron el visto bueno y quiénes estuvieron en contra
El proyecto de ley del Gobierno sobre el Presupuesto 2026 que incluye reformas de carácter sumamente importante pasó por la Cámara Baja del Congreso con una aprobación parcial. Fue eliminado el capítulo 11 que iba a eliminar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El gobierno de Milei logró esta media sanción gracias al apoyo de sus aliados en la Cámara Baja. Los miembros de La Libertad Avanza resultaron primera minoría en las últimas elecciones con 95 miembros comparado con los 93 de Fuerza Patria. Para lograr el quórum, necesitó el apoyo de Provincias Unidas, el PRO y la UCR.
Qué votó cada partido en el Congreso
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto con el respaldo de una mayoría heterogénea. A los 94 votos de La Libertad Avanza se sumaron 12 del PRO, 6 de la UCR, 7 de Innovación Federal y 3 de Elijo Catamarca. El conteo final, que cerró en 132 afirmativos, incluyó también a legisladores de Independencia, el MID, Producción y Trabajo, y representantes de Santa Cruz, San Luis, Neuquén y el bloque Adelante Buenos Aires.
El bloque de rechazo en general estuvo compuesto por 88 diputados de Unión por la Patria, 4 de la Izquierda y monobloques como Primero San Luis.
Sin embargo, el oficialismo sufrió una derrota política en la votación en particular del Artículo 75. Ante la amenaza de derogar el financiamiento universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, se unieron al rechazo los diputados de Provincias Unidas, Independencia y un sector de Innovación Federal.
En tanto, la Coalición Cívica y el grueso de Provincias Unidas optaron por la abstención durante la votación general, pero jugaron fuerte contra el ajuste en discapacidad y educación.
Qué voto cada diputado sobre el Presupuesto 2026
Votos a favor en general
La Libertad Avanza:
- AJMECHET, SABRINA (C.A.B.A.)
- ALMENA, CARLOS ALBERTO (San Luis)
- ALMIRON, LISANDRO (Corrientes)
- ANDREUSSI, BARBARA (Jujuy)
- ANSALONI, PABLO (Buenos Aires)
- ARABIA, DAMIAN (C.A.B.A.)
- AVICO, BELEN (Córdoba)
- BASUALDO, ATILIO (Formosa)
- BECERRA, MONICA (San Luis)
- BENEDIT, BELTRÁN (Entre Ríos)
- BENEGAS LYNCH, BERTIE (Buenos Aires)
- BONACCI, ROCIO (Santa Fe)
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO (Santa Fe)
- BORNORONI, GABRIEL (Córdoba)
- BRIZUELA, ADRIAN (Catamarca)
- BRUNO, ELIANA (Salta)
- CAMPERO, MARIANO (Tucumán)
- CARRANCIO, ALEJANDRO (Buenos Aires)
- CASTELNUOVO, GISELLE (Buenos Aires)
- CHICONI, ABEL (San Juan)
- CORREA LLANO, FACUNDO (Mendoza)
- DIEZ, ROMINA (Santa Fe)
- EMMA, NICOLAS (C.A.B.A.)
- FARGOSI, ALEJANDRO (C.A.B.A.)
- FERREYRA, ALIDA (C.A.B.A.)
- FIGLIUOLO, SERGIO (Buenos Aires)
- FLORES, MARIA GABRIELA (Salta)
- FRIAS, MAIRA (Chubut)
- GALLARDO, MARIA VIRGINIA (Corrientes)
- GARCIA, ALVARO (Buenos Aires)
- GARCIA, CARLOS (Chaco)
- GIUDICI, SILVANA (C.A.B.A.)
- GOITIA, ROSARIO (Chaco)
- GONZALES, ALFREDO (Jujuy)
- GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA (Buenos Aires)
- GRUBER, MAURA (Misiones)
- GUZMAN, JAIRO (Santa Cruz)
- HARTFIELD, DIEGO (Misiones)
- HOLZMAN, PATRICIA (C.A.B.A.)
- HUESEN, GERARDO (Tucumán)
- HUMENUK, GLADYS (Buenos Aires)
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA (Córdoba)
- LAUMANN, ANDRES ARIEL (Entre Ríos)
- LEMOINE, LILIA (Buenos Aires)
- LEONE, ANDRES (C.A.B.A.)
- LLANO, MERCEDES (Mendoza)
- LLUCH, ENRIQUE (Córdoba)
- LONGO, JOHANNA SABRINA (Buenos Aires)
- MACYSZYN, LORENA (Buenos Aires)
- MARTINEZ, ALVARO (Mendoza)
- MAYORAZ, NICOLAS (Santa Fe)
- METRAL ASENSIO, JULIETA (Mendoza)
- MOLINUEVO, SOLEDAD (Tucumán)
- MONDACA, SOLEDAD (Neuquén)
- MONTENEGRO, GUILLERMO (Buenos Aires)
- MONTENEGRO, JUAN PABLO (Santa Fe)
- MORCHIO, FRANCISCO (Entre Ríos)
- MORENO OVALLE, JULIO (Salta)
- MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA (Neuquén)
- NIVEYRO, MIRIAM (Buenos Aires)
- OJEDA, JOAQUIN (Buenos Aires)
- PAREJA, SEBASTIAN (Buenos Aires)
- PATIÑO BRIZUELA, MARCOS (Córdoba)
- PAULI, SANTIAGO (Tierra del Fuego)
- PELLEGRINI, AGUSTIN (Santa Fe)
- PELUC, JOSE (San Juan)
- PETRI, LUIS (Mendoza)
- PETROVICH, MARIA LORENA (Buenos Aires)
- PICAT, LUIS ALBINO (Córdoba)
- PONCE, MARIA CELESTE (Córdoba)
- QUINTAR, MANUEL (Jujuy)
- RAVERA, VALENTINA (Santa Fe)
- RAVIER, ADRIAN (La Pampa)
- RAZZINI, VERONICA (Santa Fe)
- REICHARDT, KAREN (Buenos Aires)
- RIESCO, GASTON (Neuquén)
- ROCA, GONZALO (Córdoba)
- RODRIGUEZ, MIGUEL (Tierra del Fuego)
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA (Córdoba)
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA (Buenos Aires)
- SANTURIO, SANTIAGO (Buenos Aires)
- SOLDANO, LAURA (Córdoba)
- TOMASSONI, YAMILE (Santa Fe)
- TORRES, RUBEN DARIO (Buenos Aires)
- TORTORIELLO, ANIBAL (Rio Negro)
- TOURNIER, JOSE FEDERICO (Corrientes)
- TREFFINGER, CESAR (Chubut)
- URIEN, HERNAN (Buenos Aires)
- VASQUEZ, PATRICIA (Buenos Aires)
- VERA, ANDREA FERNANDA (Buenos Aires)
- VILLAVERDE, LORENA (Rio Negro)
- VISCONTI, GINO (La Rioja)
- ZAPATA, CARLOS RAUL (Salta)
Bloque del PRO
- ARDOHAIN, MARTIN (La Pampa)
- BIANCHETTI, EMMANUEL (Misiones)
- DE ANDREIS, FERNANDO (C.A.B.A.)
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA (Buenos Aires)
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA (C.A.B.A.)
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO (Buenos Aires)
- FREGONESE, ALICIA (Entre Ríos)
- GIAMPIERI, ANTONELA (C.A.B.A.)
- GONZALEZ, ALVARO (C.A.B.A.)
- RITONDO, CRISTIAN A. (Buenos Aires)
- SANCHEZ WRBA, JAVIER (Buenos Aires)
- YEZA, MARTIN (Buenos Aires)
UCR
- AGUERO, GUILLERMO CESAR (Chaco)
- CIPOLINI, GERARDO (Chaco)
- GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO (Corrientes)
- NIERI, LISANDRO (Mendoza)
- SCHNEIDER, DARÍO (Entre Ríos)
- VERASAY, PAMELA FERNANDA (Mendoza)
Innovación Federal
- ARRUA, ALBERTO (Misiones)
- BIELLA, BERNARDO (Salta)
- GRUBER, MAURA (Misiones)
- HERRERA, OSCAR (Misiones)
- OUTES, PABLO (Salta)
- RUIZ, YAMILA (Misiones)
- VANCSIK, DANIEL (Misiones)
- VEGA, YOLANDA (Salta)
Elijo Catamarca
- AVILA, FERNANDA (Catamarca)
- MONGUILLOT, FERNANDO (Catamarca)
- NOBLEGA, SEBASTIÁN (Catamarca)
Independencia
- FERNANDEZ, ELIA MARINA (Tucumán)
- MEDINA, GLADYS (Tucumán)
Producción y Trabajo
- JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO (San Juan)
- PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA (San Juan)
La Neuquinidad:
- Karina Maureira.
MID
- Eduardo Falcone
- Oscar Zago.
Por Santa Cruz
- José Luis Garrido.
Votos en contra en general
Unión por la Patria:
- AGUIRRE, HILDA (La Rioja)
- ALI, ERNESTO “PIPI” (San Luis)
- ANDINO, CRISTIAN (San Juan)
- ANDRADE, JAVIER (C.A.B.A.)
- ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI (Tierra del Fuego)
- BARBUR, MARCELO (Santiago del Estero)
- BASTERRA, LUIS EUGENIO (Formosa)
- BORDET, GUSTAVO (Entre Ríos)
- BORGATTA, ALEJANDRINA (Santa Fe)
- CAFIERO, SANTIAGO (Buenos Aires)
- CAMPITELLI, CELIA (Santiago del Estero)
- CAMPO, JULIETA MARISOL (Chaco)
- CAMPORA, LUCIA (C.A.B.A.)
- CARIGNANO, FLORENCIA (Santa Fe)
- CASAS, SERGIO GUILLERMO (La Rioja)
- CASTAGNETO, CARLOS DANIEL (Buenos Aires)
- CHICA, JORGE (San Juan)
- CISNEROS, CARLOS (Tucumán)
- DE LA ROSA, MARIA GRACIELA (Formosa)
- DIAZ, FERNANDA (Buenos Aires)
- DOLCE, SERGIO (Chaco)
- ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ (Córdoba)
- FELIX, EMIR (Mendoza)
- FERRAN, ABELARDO (La Pampa)
- FREITES, ANDREA (Tierra del Fuego)
- GALMARINI, SEBASTIAN (Buenos Aires)
- GARCIA, MARIA TERESA (Buenos Aires)
- GIULIANO, DIEGO A. (Santa Fe)
- GLINSKI, JOSE (Chubut)
- GRABOIS, JUAN (Buenos Aires)
- GUTIERREZ, RAMIRO (Buenos Aires)
- HADAD, RAUL (Corrientes)
- HAGMAN, ITAI (C.A.B.A.)
- IANNI, ANA MARIA (Santa Cruz)
- KIRCHNER, MAXIMO CARLOS (Buenos Aires)
- LANESAN SANCHO, MOIRA (Santa Cruz)
- LEIVA, ALDO (Chaco)
- LOPEZ, JIMENA (Buenos Aires)
- LOPEZ PASQUALI, CECILIA (Santiago del Estero)
- LUQUE, JUAN PABLO (Chubut)
- MANGO, MARCELO (Rio Negro)
- MANRIQUE, MARIO (Buenos Aires)
- MARCLAY, MARIANELA (Entre Ríos)
- MARIN, VARINIA LIS (La Pampa)
- MARINO, JUAN (Buenos Aires)
- MARTINEZ, GERMAN PEDRO (Santa Fe)
- MICHEL, GUILLERMO (Entre Ríos)
- MIÑO, FERNANDA (Buenos Aires)
- MOLINA, JUAN CARLOS (Santa Cruz)
- MOLLE, MATIAS (Buenos Aires)
- MONZON, ROXANA (Buenos Aires)
- MOREAU, CECILIA (Buenos Aires)
- MOYANO, HUGO ANTONIO (Buenos Aires)
- MUKDISE, JORGE (Santiago del Estero)
- NEDER, ESTELA MARY (Santiago del Estero)
- OLMOS, KELLY (C.A.B.A.)
- OSUNA, BLANCA INES (Entre Ríos)
- PALAZZO, SERGIO OMAR (Buenos Aires)
- PALLADINO, CLAUDIA MARIA (Catamarca)
- PAROLA, MARIA GRACIELA (Formosa)
- PEDRALI, GABRIELA (La Rioja)
- PENACCA, PAULA ANDREA (C.A.B.A.)
- PIETRAGALLA CORTI, HORACIO (Buenos Aires)
- POKOIK, LORENA (C.A.B.A.)
- POTENZA, LUCIANA (Buenos Aires)
- PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA (Buenos Aires)
- RAUSCHENBERGER, ARIEL (La Pampa)
- ROBERTO, SANTIAGO LUIS (C.A.B.A.)
- ROSSI, AGUSTIN OSCAR (Santa Fe)
- SALZMANN, MARINA DOROTEA (Buenos Aires)
- SAND, NANCY (Corrientes)
- SELVA, SABRINA (Buenos Aires)
- SERQUIS, ADRIANA CRISTINA (Rio Negro)
- SILEY, VANESA RAQUEL (Buenos Aires)
- SNOPEK, GUILLERMO (Jujuy)
- STRADA, JULIA (Buenos Aires)
- TAIANA, JORGE (Buenos Aires)
- TEPP, CAREN (Santa Fe)
- TODERO, PABLO (Neuquén)
- TOLOSA PAZ, VICTORIA (Buenos Aires)
- TROTTA, NICOLAS ALFREDO (Buenos Aires)
- VALDES, EDUARDO FELIX (C.A.B.A.)
- VELAZQUEZ, M. ELENA (Buenos Aires)
- VOLNOVICH, LUANA (Buenos Aires)
- YASKY, HUGO (Buenos Aires)
- YEDLIN, PABLO RAUL (Tucumán)
- ZARACHO, NATALIA (Buenos Aires)
- ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO (Corrientes)
Frente de Izquierda:
- Myriam Bregman
- Nicolás del Caño
- Romina del Plá
- Néstor Pitrola
Defendamos Córdoba:
- Natalia de la Sota.
Primero San Luis:
- Jorge Fernández.
Encuentro Federal:
- Nicolás Massot
- Miguel Ángel Pichetto
País Federal: Marcela Marina Pagano.
Abstenciones en la votación general
Provincias Unidas
- ARRIETA, LOURDES MICAELA (Mendoza)
- AVILA, JORGE ANTONIO (Chubut)
- BASUALDO, CAROLINA (Córdoba)
- BRUGGE, JUAN FERNANDO (Córdoba)
- CAPOZZI, SERGIO EDUARDO (Rio Negro)
- COLETTA, MARIELA (C.A.B.A.)
- FARIAS, PABLO (Santa Fe)
- GARCIA ARESCA, IGNACIO (Córdoba)
- GUTIERREZ, CARLOS (Córdoba)
- JULIANO, PABLO (Buenos Aires)
- LOUSTEAU, MARTIN (C.A.B.A.)
- NUÑEZ, JOSE (Santa Fe)
- PAULON, ESTEBAN (Santa Fe)
- RIZZOTTI, JORGE (Jujuy)
- SCAGLIA, GISELA (Santa Fe)
- TORRES, ALEJANDRA (Córdoba)
- ZIGARAN, MARIA INES (Jujuy)
Coalición Cívica
- Maximiliano Ferraro
- Mónica Frade
Votación por artículos: oposición a las dos leyes clave
En oposición al capítulo 11 que incluía la derogación de la Ley del Financiamiento Universitario y la de emergencia en discapacidad se pronunciaron los siguientes diputados:
Elijo Catamarca:
- Fernanda Ávila
- Fernando Monguillot
- Sebastián Noblega
Independencia (Tucumán):
- Elia Marina Fernández
- Gladys Medina
Innovación Federal: Bernardo Biella
La Neuquinidad: Karina Maureira.
UCR: Diógenes Ignacio González.
Bloque Provincias Unidas:
- ARRIETA, LOURDES MICAELA (Mendoza)
- BASUALDO, CAROLINA (Córdoba)
- BRUGGE, JUAN FERNANDO (Córdoba)
- COLETTA, MARIELA (C.A.B.A.)
- FARIAS, PABLO (Santa Fe)
- GARCIA ARESCA, IGNACIO (Córdoba)
- GUTIERREZ, CARLOS (Córdoba)
- JULIANO, PABLO (Buenos Aires)
- LOUSTEAU, MARTIN (C.A.B.A.)
- PAULON, ESTEBAN (Santa Fe)
- RIZZOTTI, JORGE (Jujuy)
- SCAGLIA, GISELA (Santa Fe)
- TORRES, ALEJANDRA (Córdoba)
- ZIGARAN, MARIA INES (Jujuy)
Unión por la Patria: Los 88 diputados (encabezados por Germán Martínez, Máximo Kirchner y Cecilia Moreau).
Frente de Izquierda:
- Myriam Bregman
- Nicolás del Caño
- Romina del Plá
- Néstor Pitrola
Encuentro Federal:
- Miguel Ángel Pichetto
- Nicolás Massot
Coalición Cívica (Pasaron de abstención a rechazo):
- Maximiliano Ferraro
- Mónica Frade
País Federal:
- Marcela Marina Pagano
- Claudio Álvarez
Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.
Primero San Luis: Jorge Fernández.
Adelante Buenos Aires: Karina Banfi.