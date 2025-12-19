Qué votó cada diputado de cara a la aprobación del Presupuesto 2026: quiénes dieron el visto bueno y quiénes estuvieron en contra

El proyecto de ley del Gobierno sobre el Presupuesto 2026 que incluye reformas de carácter sumamente importante pasó por la Cámara Baja del Congreso con una aprobación parcial. Fue eliminado el capítulo 11 que iba a eliminar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Los diputados dieron el visto bueno al Proyecto de Ley del Presupuesto 2026. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

El Presupuesto 2026 finalmente logró su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación con algunas reformas como la eliminación de los artículos que derogaban la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El gobierno de Milei logró esta media sanción gracias al apoyo de sus aliados en la Cámara Baja. Los miembros de La Libertad Avanza resultaron primera minoría en las últimas elecciones con 95 miembros comparado con los 93 de Fuerza Patria. Para lograr el quórum, necesitó el apoyo de Provincias Unidas, el PRO y la UCR.

Jura de diputados en el Congreso. Foto: NA

Qué votó cada partido en el Congreso

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto con el respaldo de una mayoría heterogénea. A los 94 votos de La Libertad Avanza se sumaron 12 del PRO, 6 de la UCR, 7 de Innovación Federal y 3 de Elijo Catamarca. El conteo final, que cerró en 132 afirmativos, incluyó también a legisladores de Independencia, el MID, Producción y Trabajo, y representantes de Santa Cruz, San Luis, Neuquén y el bloque Adelante Buenos Aires.

El bloque de rechazo en general estuvo compuesto por 88 diputados de Unión por la Patria, 4 de la Izquierda y monobloques como Primero San Luis.

Sin embargo, el oficialismo sufrió una derrota política en la votación en particular del Artículo 75. Ante la amenaza de derogar el financiamiento universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, se unieron al rechazo los diputados de Provincias Unidas, Independencia y un sector de Innovación Federal.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

En tanto, la Coalición Cívica y el grueso de Provincias Unidas optaron por la abstención durante la votación general, pero jugaron fuerte contra el ajuste en discapacidad y educación.

Qué voto cada diputado sobre el Presupuesto 2026

Votos a favor en general

La Libertad Avanza:

AJMECHET, SABRINA (C.A.B.A.)

ALMENA, CARLOS ALBERTO (San Luis)

ALMIRON, LISANDRO (Corrientes)

ANDREUSSI, BARBARA (Jujuy)

ANSALONI, PABLO (Buenos Aires)

ARABIA, DAMIAN (C.A.B.A.)

AVICO, BELEN (Córdoba)

BASUALDO, ATILIO (Formosa)

BECERRA, MONICA (San Luis)

BENEDIT, BELTRÁN (Entre Ríos)

BENEGAS LYNCH, BERTIE (Buenos Aires)

BONACCI, ROCIO (Santa Fe)

BONGIOVANNI, ALEJANDRO (Santa Fe)

BORNORONI, GABRIEL (Córdoba)

BRIZUELA, ADRIAN (Catamarca)

BRUNO, ELIANA (Salta)

CAMPERO, MARIANO (Tucumán)

CARRANCIO, ALEJANDRO (Buenos Aires)

CASTELNUOVO, GISELLE (Buenos Aires)

CHICONI, ABEL (San Juan)

CORREA LLANO, FACUNDO (Mendoza)

DIEZ, ROMINA (Santa Fe)

EMMA, NICOLAS (C.A.B.A.)

FARGOSI, ALEJANDRO (C.A.B.A.)

FERREYRA, ALIDA (C.A.B.A.)

FIGLIUOLO, SERGIO (Buenos Aires)

FLORES, MARIA GABRIELA (Salta)

FRIAS, MAIRA (Chubut)

GALLARDO, MARIA VIRGINIA (Corrientes)

GARCIA, ALVARO (Buenos Aires)

GARCIA, CARLOS (Chaco)

GIUDICI, SILVANA (C.A.B.A.)

GOITIA, ROSARIO (Chaco)

GONZALES, ALFREDO (Jujuy)

GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA (Buenos Aires)

GRUBER, MAURA (Misiones)

GUZMAN, JAIRO (Santa Cruz)

HARTFIELD, DIEGO (Misiones)

HOLZMAN, PATRICIA (C.A.B.A.)

HUESEN, GERARDO (Tucumán)

HUMENUK, GLADYS (Buenos Aires)

IBAÑEZ, MARIA CECILIA (Córdoba)

LAUMANN, ANDRES ARIEL (Entre Ríos)

LEMOINE, LILIA (Buenos Aires)

LEONE, ANDRES (C.A.B.A.)

LLANO, MERCEDES (Mendoza)

LLUCH, ENRIQUE (Córdoba)

LONGO, JOHANNA SABRINA (Buenos Aires)

MACYSZYN, LORENA (Buenos Aires)

MARTINEZ, ALVARO (Mendoza)

MAYORAZ, NICOLAS (Santa Fe)

METRAL ASENSIO, JULIETA (Mendoza)

MOLINUEVO, SOLEDAD (Tucumán)

MONDACA, SOLEDAD (Neuquén)

MONTENEGRO, GUILLERMO (Buenos Aires)

MONTENEGRO, JUAN PABLO (Santa Fe)

MORCHIO, FRANCISCO (Entre Ríos)

MORENO OVALLE, JULIO (Salta)

MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA (Neuquén)

NIVEYRO, MIRIAM (Buenos Aires)

OJEDA, JOAQUIN (Buenos Aires)

PAREJA, SEBASTIAN (Buenos Aires)

PATIÑO BRIZUELA, MARCOS (Córdoba)

PAULI, SANTIAGO (Tierra del Fuego)

PELLEGRINI, AGUSTIN (Santa Fe)

PELUC, JOSE (San Juan)

PETRI, LUIS (Mendoza)

PETROVICH, MARIA LORENA (Buenos Aires)

PICAT, LUIS ALBINO (Córdoba)

PONCE, MARIA CELESTE (Córdoba)

QUINTAR, MANUEL (Jujuy)

RAVERA, VALENTINA (Santa Fe)

RAVIER, ADRIAN (La Pampa)

RAZZINI, VERONICA (Santa Fe)

REICHARDT, KAREN (Buenos Aires)

RIESCO, GASTON (Neuquén)

ROCA, GONZALO (Córdoba)

RODRIGUEZ, MIGUEL (Tierra del Fuego)

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA (Córdoba)

SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA (Buenos Aires)

SANTURIO, SANTIAGO (Buenos Aires)

SOLDANO, LAURA (Córdoba)

TOMASSONI, YAMILE (Santa Fe)

TORRES, RUBEN DARIO (Buenos Aires)

TORTORIELLO, ANIBAL (Rio Negro)

TOURNIER, JOSE FEDERICO (Corrientes)

TREFFINGER, CESAR (Chubut)

URIEN, HERNAN (Buenos Aires)

VASQUEZ, PATRICIA (Buenos Aires)

VERA, ANDREA FERNANDA (Buenos Aires)

VILLAVERDE, LORENA (Rio Negro)

VISCONTI, GINO (La Rioja)

ZAPATA, CARLOS RAUL (Salta)

Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza. Foto: NA

Bloque del PRO

ARDOHAIN, MARTIN (La Pampa)

BIANCHETTI, EMMANUEL (Misiones)

DE ANDREIS, FERNANDO (C.A.B.A.)

DE SENSI, MARIA FLORENCIA (Buenos Aires)

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA (C.A.B.A.)

FINOCCHIARO, ALEJANDRO (Buenos Aires)

FREGONESE, ALICIA (Entre Ríos)

GIAMPIERI, ANTONELA (C.A.B.A.)

GONZALEZ, ALVARO (C.A.B.A.)

RITONDO, CRISTIAN A. (Buenos Aires)

SANCHEZ WRBA, JAVIER (Buenos Aires)

YEZA, MARTIN (Buenos Aires)

UCR

AGUERO, GUILLERMO CESAR (Chaco)

CIPOLINI, GERARDO (Chaco)

GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO (Corrientes)

NIERI, LISANDRO (Mendoza)

SCHNEIDER, DARÍO (Entre Ríos)

VERASAY, PAMELA FERNANDA (Mendoza)

Innovación Federal

ARRUA, ALBERTO (Misiones)

BIELLA, BERNARDO (Salta)

GRUBER, MAURA (Misiones)

HERRERA, OSCAR (Misiones)

OUTES, PABLO (Salta)

RUIZ, YAMILA (Misiones)

VANCSIK, DANIEL (Misiones)

VEGA, YOLANDA (Salta)

Elijo Catamarca

AVILA, FERNANDA (Catamarca)

MONGUILLOT, FERNANDO (Catamarca)

NOBLEGA, SEBASTIÁN (Catamarca)

Independencia

FERNANDEZ, ELIA MARINA (Tucumán)

MEDINA, GLADYS (Tucumán)

Producción y Trabajo

JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO (San Juan)

PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA (San Juan)

La Neuquinidad:

Karina Maureira.

MID

Eduardo Falcone

Oscar Zago.

Por Santa Cruz

José Luis Garrido.

Votos en contra en general

Unión por la Patria:

AGUIRRE, HILDA (La Rioja)

ALI, ERNESTO “PIPI” (San Luis)

ANDINO, CRISTIAN (San Juan)

ANDRADE, JAVIER (C.A.B.A.)

ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI (Tierra del Fuego)

BARBUR, MARCELO (Santiago del Estero)

BASTERRA, LUIS EUGENIO (Formosa)

BORDET, GUSTAVO (Entre Ríos)

BORGATTA, ALEJANDRINA (Santa Fe)

CAFIERO, SANTIAGO (Buenos Aires)

CAMPITELLI, CELIA (Santiago del Estero)

CAMPO, JULIETA MARISOL (Chaco)

CAMPORA, LUCIA (C.A.B.A.)

CARIGNANO, FLORENCIA (Santa Fe)

CASAS, SERGIO GUILLERMO (La Rioja)

CASTAGNETO, CARLOS DANIEL (Buenos Aires)

CHICA, JORGE (San Juan)

CISNEROS, CARLOS (Tucumán)

DE LA ROSA, MARIA GRACIELA (Formosa)

DIAZ, FERNANDA (Buenos Aires)

DOLCE, SERGIO (Chaco)

ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ (Córdoba)

FELIX, EMIR (Mendoza)

FERRAN, ABELARDO (La Pampa)

FREITES, ANDREA (Tierra del Fuego)

GALMARINI, SEBASTIAN (Buenos Aires)

GARCIA, MARIA TERESA (Buenos Aires)

GIULIANO, DIEGO A. (Santa Fe)

GLINSKI, JOSE (Chubut)

GRABOIS, JUAN (Buenos Aires)

GUTIERREZ, RAMIRO (Buenos Aires)

HADAD, RAUL (Corrientes)

HAGMAN, ITAI (C.A.B.A.)

IANNI, ANA MARIA (Santa Cruz)

KIRCHNER, MAXIMO CARLOS (Buenos Aires)

LANESAN SANCHO, MOIRA (Santa Cruz)

LEIVA, ALDO (Chaco)

LOPEZ, JIMENA (Buenos Aires)

LOPEZ PASQUALI, CECILIA (Santiago del Estero)

LUQUE, JUAN PABLO (Chubut)

MANGO, MARCELO (Rio Negro)

MANRIQUE, MARIO (Buenos Aires)

MARCLAY, MARIANELA (Entre Ríos)

MARIN, VARINIA LIS (La Pampa)

MARINO, JUAN (Buenos Aires)

MARTINEZ, GERMAN PEDRO (Santa Fe)

MICHEL, GUILLERMO (Entre Ríos)

MIÑO, FERNANDA (Buenos Aires)

MOLINA, JUAN CARLOS (Santa Cruz)

MOLLE, MATIAS (Buenos Aires)

MONZON, ROXANA (Buenos Aires)

MOREAU, CECILIA (Buenos Aires)

MOYANO, HUGO ANTONIO (Buenos Aires)

MUKDISE, JORGE (Santiago del Estero)

NEDER, ESTELA MARY (Santiago del Estero)

OLMOS, KELLY (C.A.B.A.)

OSUNA, BLANCA INES (Entre Ríos)

PALAZZO, SERGIO OMAR (Buenos Aires)

PALLADINO, CLAUDIA MARIA (Catamarca)

PAROLA, MARIA GRACIELA (Formosa)

PEDRALI, GABRIELA (La Rioja)

PENACCA, PAULA ANDREA (C.A.B.A.)

PIETRAGALLA CORTI, HORACIO (Buenos Aires)

POKOIK, LORENA (C.A.B.A.)

POTENZA, LUCIANA (Buenos Aires)

PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA (Buenos Aires)

RAUSCHENBERGER, ARIEL (La Pampa)

ROBERTO, SANTIAGO LUIS (C.A.B.A.)

ROSSI, AGUSTIN OSCAR (Santa Fe)

SALZMANN, MARINA DOROTEA (Buenos Aires)

SAND, NANCY (Corrientes)

SELVA, SABRINA (Buenos Aires)

SERQUIS, ADRIANA CRISTINA (Rio Negro)

SILEY, VANESA RAQUEL (Buenos Aires)

SNOPEK, GUILLERMO (Jujuy)

STRADA, JULIA (Buenos Aires)

TAIANA, JORGE (Buenos Aires)

TEPP, CAREN (Santa Fe)

TODERO, PABLO (Neuquén)

TOLOSA PAZ, VICTORIA (Buenos Aires)

TROTTA, NICOLAS ALFREDO (Buenos Aires)

VALDES, EDUARDO FELIX (C.A.B.A.)

VELAZQUEZ, M. ELENA (Buenos Aires)

VOLNOVICH, LUANA (Buenos Aires)

YASKY, HUGO (Buenos Aires)

YEDLIN, PABLO RAUL (Tucumán)

ZARACHO, NATALIA (Buenos Aires)

ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO (Corrientes)

Germán Martínez, jefe de bloque de Fuerza Patria.

Frente de Izquierda:

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

Romina del Plá

Néstor Pitrola

Defendamos Córdoba:

Natalia de la Sota.

Primero San Luis:

Jorge Fernández.

Encuentro Federal:

Nicolás Massot

Miguel Ángel Pichetto

País Federal: Marcela Marina Pagano.

Abstenciones en la votación general

Provincias Unidas

ARRIETA, LOURDES MICAELA (Mendoza)

AVILA, JORGE ANTONIO (Chubut)

BASUALDO, CAROLINA (Córdoba)

BRUGGE, JUAN FERNANDO (Córdoba)

CAPOZZI, SERGIO EDUARDO (Rio Negro)

COLETTA, MARIELA (C.A.B.A.)

FARIAS, PABLO (Santa Fe)

GARCIA ARESCA, IGNACIO (Córdoba)

GUTIERREZ, CARLOS (Córdoba)

JULIANO, PABLO (Buenos Aires)

LOUSTEAU, MARTIN (C.A.B.A.)

NUÑEZ, JOSE (Santa Fe)

PAULON, ESTEBAN (Santa Fe)

RIZZOTTI, JORGE (Jujuy)

SCAGLIA, GISELA (Santa Fe)

TORRES, ALEJANDRA (Córdoba)

ZIGARAN, MARIA INES (Jujuy)

Lourdes Arrieta en Diputados Foto: Gustavo Gavotti

Coalición Cívica

Maximiliano Ferraro

Mónica Frade

Votación por artículos: oposición a las dos leyes clave

En oposición al capítulo 11 que incluía la derogación de la Ley del Financiamiento Universitario y la de emergencia en discapacidad se pronunciaron los siguientes diputados:

Elijo Catamarca:

Fernanda Ávila

Fernando Monguillot

Sebastián Noblega

Independencia (Tucumán):

Elia Marina Fernández

Gladys Medina

Innovación Federal: Bernardo Biella

La Neuquinidad: Karina Maureira.

UCR: Diógenes Ignacio González.

Bloque Provincias Unidas:

ARRIETA, LOURDES MICAELA (Mendoza)

BASUALDO, CAROLINA (Córdoba)

BRUGGE, JUAN FERNANDO (Córdoba)

COLETTA, MARIELA (C.A.B.A.)

FARIAS, PABLO (Santa Fe)

GARCIA ARESCA, IGNACIO (Córdoba)

GUTIERREZ, CARLOS (Córdoba)

JULIANO, PABLO (Buenos Aires)

LOUSTEAU, MARTIN (C.A.B.A.)

PAULON, ESTEBAN (Santa Fe)

RIZZOTTI, JORGE (Jujuy)

SCAGLIA, GISELA (Santa Fe)

TORRES, ALEJANDRA (Córdoba)

ZIGARAN, MARIA INES (Jujuy)

Unión por la Patria: Los 88 diputados (encabezados por Germán Martínez, Máximo Kirchner y Cecilia Moreau).

Cecilia Moreau. Foto: NA.

Frente de Izquierda:

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

Romina del Plá

Néstor Pitrola

Encuentro Federal:

Miguel Ángel Pichetto

Nicolás Massot

Coalición Cívica (Pasaron de abstención a rechazo):

Maximiliano Ferraro

Mónica Frade

País Federal:

Marcela Marina Pagano

Claudio Álvarez

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.

Primero San Luis: Jorge Fernández.

Adelante Buenos Aires: Karina Banfi.