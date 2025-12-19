Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: los detalles de los proyectos que debatirá el Senado en comisión

La discusión será este viernes 19 de diciembre y el oficialismo quiere tratarlos en una sesión el próximo 26 luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Senado avanzará en el tratamiento en comisiones del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario -Inocencia Fiscal-, dos iniciativas que el oficialismo busca llevar al recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre. Será este viernes 19 luego de que ambas iniciativas hayan obtenido media sanción en la Cámara de Diputados durante la madrugada del pasado jueves.

El cronograma establece que a las 9 comenzará el análisis de la reforma del Régimen Penal Tributario, mientras que a las 10 se debatirá el proyecto de Presupuesto 2026. En ese marco, el oficialismo citó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, con el objetivo de firmar este viernes el dictamen del Presupuesto 2026.

El dictamen respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no consiguió avanzar con la derogación de las leyes de Universidades y de Emergencia en Discapacidad debido a que fue rechazado el Capítulo XI, que incluía esas modificaciones. Si bien desde la Casa Rosada se analizó la posibilidad de reincorporar ese capítulo -que también contemplaba las deudas de Cammesa con las empresas eléctricas, cambios en la ley de zonas frías y la coparticipación federal correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires-, voceros legislativos indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el dictamen se emitirá sin alteraciones.

Votación en Diputados del proyecto de ley del Presupuesto 2026. Foto: Captura de pantalla

De esta manera, el texto que se intentará aprobar en la sesión del 26 de diciembre quedará convertido en ley y el Gobierno deberá definir cómo proceder respecto de la aplicación de las normas vigentes, que actualmente no se ejecutan bajo el argumento de la falta de financiamiento para esas partidas.

Dictamen para la Ley de Glaciares

En paralelo, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable firmó dictamen para la reforma de la Ley de Glaciares, que será tratada el 10 de febrero en la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias.

Según se explicó oficialmente, la iniciativa apunta a ordenar el marco normativo actual, poner fin a “interpretaciones arbitrarias” y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

La propuesta establece criterios para la protección de los glaciares con función hídrica efectiva, refuerza los estándares ambientales vigentes y elimina márgenes de discrecionalidad que, de acuerdo al Gobierno, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizaron el desarrollo económico del país”.

Una excursión increíble Foto: Instagram @respiraargentina

Además, este viernes a las 9 se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Juan Carlos Pagotto, para avanzar con el dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario denominado “Inocencia Fiscal”, que busca regularizar dólares adquiridos en el mercado informal y otros activos.

La iniciativa eleva los umbrales para tipificar evasión simple de 1,5 millón de pesos a 100 millones de pesos, y para la evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Además, establece un nuevo Régimen de Ganancias para contribuyentes con un patrimonio de hasta 10 mil millones de pesos, en el cual se dispone que no podrán investigarse las variaciones patrimoniales dentro de ese límite para quienes adhieran al sistema.