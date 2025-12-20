Milei llegó a la Cumbre del Mercosur: así fue el saludo y la foto con Lula Da Silva en Brasil

Javier Milei ya está en Foz De Iguazú para participar de la Cumbre del Mercosur pese a que el acuerdo del bloque regional con la Unión Europea se pospondrá para el 2026.

El presidente asistió a la Cumbre del Mercosur del 20 de diciembre. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei viajó a la Cumbre de Mercosur de este sábado 20 de diciembre pese a que el acuerdo del bloque regional con la Unión Europea se pospondrá para el 2026. El presidente argentino finalmente dio el presente en el intercambio que tendrá como anfitrión su par de Brasil, Luiz Inacío Lula Da Silva, con quien se saludó e hicieron una foto junto a Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.

El saludo entre Javier Milei y Lula Da Silva se dio pese al enfrentamiento ideológico entre ellos y al anticipo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de vetar la decisión del Congreso Nacional, que quiso reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, acusado de un intento de golpe de Estado.

Durante su participación en el debate que tendrá lugar desde el mediodía de este sábado 20, el líder de La Libertad Avanza planteará la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y rompa con las reglas internas que limitan los entendimientos con el resto de los países.

Pese a las expectativas abiertas por la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, finalmente el acuerdo se aplazará por determinación del bloque de Europa hasta el mes de enero. Francia e Italia se mostraron reticentes a algunos puntos del articulado que esgrimieron atentan contra “los intereses de los agricultores” y ”la soberanía alimentaria del continente”.

La visita de Milei a Brasil para la Cumbre del Mercosur también se dará luego de la polémica abierta luego de que Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, cuestionara un posteo en el que Milei celebró el triunfo del reciente electo en Chile, José Antonio Kast, con una imagen que representaba el norte del continente como una villa miseria.

“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter. Y sumó: “Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.

Javier Milei y Lula da Silva en la cumbre del G20 de Río de Janeiro. Foto: Reuters.

En Casa Rosada habían anticipado la posibilidad al sostener que el tan ansiado entendimiento con la Unión Europea, que lleva ya al menos 20 años en vilo, encuentra resistencia en algunos países europeos. “No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia”, supo plantear una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Sin embargo, reveló además que el libertario asistirá con un discurso en el que insistirá con la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países. “La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente”, precisaron por los pasillos de Casa Rosada