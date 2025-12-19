Asado en la Quinta de Olivos: por qué Milei reúne a su Gabinete y qué definiciones se esperan de cara a fin de año

El presidente se reunirá con su equipo este lunes 22 de diciembre con el objetivo de consolidar la estrategia de cara a 2026. Los detalles de la convocatoria de Javier Milei a su Gabinete con la presencia confirmada de Karina Milei y Manuel Adorni.

Milei reunirá a su equipo para realizar un balance del 2025. Foto: El Doce

Javier Milei convocó a una reunión presencial de Gabinete para este lunes 22 de diciembre en la Quinta de Olivos. El encuentro contará con un asado de fin de año, un análisis de la gestión 2025 y la elaboración de la agenda política y económica para 2026 cuya convocatoria oficial, que circuló entre los ministros y secretarios, apunta a consolidar la estrategia del Ejecutivo de cara al próximo año legislativo.

El encuentro servirá como instancia de evaluación interna tras un año marcado por la implementación de medidas económicas y reformas impulsadas por el Gobierno, algunas de ellas, de fuerte impacto en el ámbito social y político. Se espera que los ministros expongan los resultados de sus áreas y proyecten prioridades y objetivos para los meses venideros, en especial en temas que serán centrales en 2026, como el tratamiento de leyes en el Congreso, evolución de indicadores macroeconómicos y políticas de crecimiento.

Javier Milei encabezó el ascenso de las Fuerzas de Seguridad en la despedida de Patricia Bullrich como ministra. Foto: NA.

En la agenda del asado de Gabinete, también figura un repaso por los principales logros del 2025 para la gestión de Milei, junto con un diagnóstico sobre desafíos pendientes, entre los que se cuentan reformas estructurales planteadas por el Ejecutivo y negociaciones con distintos sectores políticos y sociales. Las conversaciones internas buscan afinar mensajes y definir roles de los funcionarios de cara a la apertura del ciclo legislativo ordinario y extraordinario.

Entre los temas que podrían abordarse aparece la manera de consolidar medidas ya implementadas y avanzar en otros ejes de la gestión, incluido el seguimiento de los compromisos fiscales, la política económica, la agenda social y las prioridades en infraestructura y desarrollo productivo. La reunión en Olivos también será una oportunidad para coordinar posiciones antes de encarar debates clave en el Congreso.

Si bien no se difundieron detalles puntuales de la agenda de cada ministro, la convocatoria refleja la intención del presidente de mantener un diálogo fluido con su equipo y orientar las acciones de gobierno hacia una continuidad ordenada de las políticas centrales. El formato informal con un asado compartido tiene la intención de promover una instancia de diálogo abierto y evaluación colectiva entre los integrantes del Gabinete.

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei. Foto: Juan Foglia/NA.

La reunión en la residencia presidencial de Olivos se da en un momento en que el Gobierno transita un cierre de año intenso en términos legislativos y políticos, con varias iniciativas en debate y definiciones pendientes en materia de economía y gestión pública. El balance que hagan los funcionarios y las conclusiones del encuentro fijarán parte del rumbo político y administrativo que el Ejecutivo propone para 2026.