Se retrasó la firma del acuerdo UE-Mercosur: los motivos de la decisión y la nueva fecha elegida

El objetivo de la Comisión Europea era firmar este acuerdo, que las dos partes llevan negociando 26 años, el sábado en la ciudad de Foz de Iguazú, en los márgenes de la cumbre que celebran los países del bloque latinoamericano.

Acuerdo UE y Mercosur

Los países de la Unión Europea (UE) decidieron este jueves posponer la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que estaba inicialmente prevista para este sábado en Brasil, al descartar pronunciarse sobre ello antes de enero por las reticencias de Francia e Italia.

No obstante, la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, no podrá viajar a la localidad brasileña al descartar los Estados miembros celebrar un voto sobre el asunto el viernes.

Ursula Von der Leyen. Foto: REUTERS.

La decisión sobre la firma de este pacto se debe adoptar en el Consejo de la UE (en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete) por mayoría calificada: un 55 % de los países (15) que representen a un 65 % de la población.

Francia e Italia bloquearon la posibilidad de un acuerdo al aducir problemas con sus agricultores, que se manifestaron hoy por miles en Bruselas para protestar contra ello y la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto plurianual comunitario, mientras se reunían los líderes de la UE en una cumbre.

Aunque el acuerdo con el Mercosur no figuraba en la agenda del Consejo Europeo, varios mandatarios aludieron al tema.

Cumbre del Mercosur en Buenos Aires. Foto: Presidencia

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo a su llegada a la cumbre europea que había que firmar el pacto para que la UE siguiera teniendo credibilidad en el mundo.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que no los apoyaba al considerar que sería «un tiro en las piernas» para los agricultores europeos.

Emmanuel Macron en la presentación del nuevo servicio militar en Francia. Foto: via REUTERS

En cualquier caso, la posición de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue determinante: el jueves habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país preside actualmente el Mercosur, y le dijo que está «dispuesta» a firmar el acuerdo “tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores”.

Le solicitó “unos días” para resolver si apoyará el pacto ante «problemas políticos con los agricultores» de su país.

Según Lula, la mandataria italiana le ratificó que ella “no se opone” al acuerdo, pero alegó que tiene “problemas políticos con los agricultores” de su país, aunque se dijo “capaz” de convencerlos.

Italia se sumaba así en las reticencias de Francia, que sigue insistiendo en que no tiene las salvaguardas suficientes para dar luz verde a la firma.

Así, ya por la noche del jueves en Bruselas, fuentes diplomáticas confirmaron que los Estados miembros habían descartado votar sobre el acuerdo el viernes, por lo que el pacto no se firmaría el sábado en Brasil.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Foto: EFE

El hecho de posponer la firma sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil había advertido de que «no habrá más acuerdo» si no se firmaba este fin de semana.

Una fuente europea dijo que el voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a «principios de enero».

Salvaguardas

Para tratar de solventar las dudas de los países críticos, la Unión Europea consensuó a la carrera unas cláusulas de salvaguardia que permitan proteger a los productores europeos en el caso de que las importaciones del Mercosur crezcan demasiado o los precios de los productos de estos países sean mucho más bajos que los equivalentes europeos.

El Parlamento Europeo quería incluir también una cláusula espejo que obligase a los productores del Mercosur a respetar los estándares de producción europeos en los bienes que exporten a la UE, pero la negociación acabó eliminándola del acuerdo final porque sería incompatible legalmente con el texto original del acuerdo.