La contundente definición de Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: “Hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz”

El presidente argentino asistió a la Cumbre del Mercosur en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil.

El presidente viajó a Foz de Iguazú el sábado 20 de diciembre. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei arribó este sábado 20 de diciembre a Brasil para participar de la cumbre semestral del Mercosur que se realizó en Foz de Iguazú, un encuentro que quedó marcado por la postergación de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea y en el que el mandatario argentino planteó la necesidad de una apertura económica más amplia del bloque regional. En su discurso ante los líderes sudamericanos, el presidente cuestionó el desempeño del Mercosur desde sus orígenes y advirtió que el bloque no cumplió con sus metas fundacionales.

“¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, planteó el jefe de Estado, quien también sostuvo que sostuvo que la agrupación nació con la misión de “promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades” y que “ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”.

El presidente argentino enumeró varias falencias en el funcionamiento del bloque y sostuvo que “no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”. En esa misma línea, cuestionó la estructura del bloque al indicar que “sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma” y agregó que “la realidad no se discute, se mide”.

Desde la perspectiva de Milei, la apertura comercial es fundamental para que los países de la región puedan desarrollar su potencial económico. En ese sentido, afirmó que “la flexibilidad es un activo, no una amenaza” y advirtió que “la rigidez solo puede traer estancamiento”. También señaló que los aranceles externos del Mercosur son demasiado altos en comparación con otros mercados y que ello, en lugar de proteger empleos, “los destruye”.

Además, el mandatario argentino dedicó un tramo importante de su intervención a la situación política y social de Venezuela, calificando al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. Milei sostuvo que “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora” y expresó que “este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”.

En ese contexto, dijo que la Argentina “saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y reclamó que el Mercosur “condene tajantemente este experimento autoritario”, además de insistir en “la liberación de todos los presos políticos” y pedir por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”.

El presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno. Foto: Prensa Gobierno

Sumado a eso,, Milei mencionó las prioridades geopolíticas y económicas de la región al destacar “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y reafirmó su llamado a que “se respete la voluntad del pueblo venezolano”. También señaló que Argentina está dispuesta a acompañar con “seriedad técnica y claridad política” el proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur, y planteó que la victoria de José Antonio Kast en Chile explicita “una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”.

La cumbre regional estuvo atravesada por la postergación nuevamente de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, aplazada hasta enero de 2026, lo que convirtió al encuentro de este sábado en uno donde predominó el debate sobre la necesidad de modernizar al bloque, permitir mayores acuerdos bilaterales y revisar su estructura interna frente a un contexto internacional que exige mayor flexibilidad comercial.