Semana clave en el Congreso: el Gobierno trabaja contra reloj para garantizar la aprobación del Presupuesto en el Senado

El Senado será el escenario de la disputa política de la semana del 25 de diciembre de cara al Presupuesto 2026 y las reformas estructurales del ARCA que lo complementan. La Ley de Glaciares sigue siendo un tema controversial para las provincias y empresas mineras. Por su parte, la reforma laboral espera al año próximo para ser tratada.

El Congreso de la Nación continúa en sesiones extraordinarias esta semana con foco principal en el debate por el presupuesto 2026. También se tratarán la Ley de Inocencia Fiscal, estrechamente vinculada al plan económico del Gobierno.

La agenda parlamentaría está convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción del feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA).

Otros proyectos en agenda, y que también tiene gran relevancia tanto para el Ejecutivo Nacional como para las provincias mineras, es el de la Ley de Glaciares, donde se debaten las modificaciones para flexibilizar la protección ambiental en ciertas zonas y, de esa manera, fomentar inversiones mineras.

Qué proyectos de ley se tratan esta semana

Continúa el tratamiento de La Ley de Presupuesto 2026 que ya pasó por Diputados y tiene su media sanción. La Ley de Inocencia Fiscal se debatirá el próximo viernes 26 acompañando al mismo.

La ley propuesta por el Ejecutivo nacional modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa, también, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Los detalles de la Ley de Inocencia Fiscal

La declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla:

Se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

El organismo de recaudación se encarga de hacer todo el trámite de constatar los movimientos bancarios y preparar la declaración jurada que luego será firmada por el usuario.

La idea es liberar a las personas físicas de auditorías profundas si paga en tiempo y forma.

Se produce además un cambio total en el Régimen Tributario Argentino; se termina la “presunción de culpabilidad” por cuentas inconclusas. En su lugar, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como evasión de impuestos.

Por otro lado, ARCA otorgará beneficios para el contribuyente cumplidor. En este sentido, el organismo tendrá 3 años en lugar de 5 para reclamar deudas viejas, y los montos mínimos para que una deuda pase a ser un delito penal se actualizarán por inflación.

El texto modifica la Ley 11.683 de aplicación y percepción de impuestos redefiniendo los plazos. Los contribuyentes cumplidores tendrán el beneficio de la reducción del plazo de prescripción a tres años si no hay discrepancias significativas.

Asimismo, se propone armonizar los plazos de prescripción de los tributos provinciales y municipales con los establecidos a nivel nacional, con el objetivo de reducir la dispersión normativa entre jurisdicciones.

Cuándo se trata la reforma laboral

Asimismo, y junto con los bloques dialoguistas, LLA pretende avanzar con el paquete de reformas que incluye, en primer lugar, el Proyecto de Modernización Laboral, que debió posponer su tratamiento para el año próximo y se retomará el 10 de febrero, y las modificaciones en el Código Penal, que aún no tiene una fecha definida.

La decisión sobre continuar el debate de la reforma laboral el próximo año fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Anunció también que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero donde, además de buscar la aprobación de la Modernización Laboral en el Senado, pretenden hacer lo propio con la Ley de Glaciares.