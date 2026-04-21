Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Senadores retomó una dinámica más pausada desde la apertura del período ordinario por Javier Milei el pasado 1° de marzo. Sin embargo, tanto el oficialismo como los sectores aliados restaron posibilidades a la sesión prevista para el miércoles 29 de abril porque en los pasillos de la Cámara Alta, varios legisladores dan por cancelado el encuentro y sugieren postergar la actividad hasta el mes de mayo.

Existen dos razones principales para esta dilatación. La primera, aunque cuestionada por su solidez, apunta a la inconveniencia de sesionar en simultáneo con el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará en la Cámara de Diputados. El segundo argumento resulta más pragmático, dado que está ligado a la escasez de dictámenes listos para ser tratados. Según el oficialismo, abrir el recinto solo serviría para que la oposición tome la palabra.

La posibilidad de sesionar el martes 28 también fue descartada rápidamente. La prioridad de la Comisión de Acuerdos, liderada por el libertario Juan Carlos Pagotto, se centrará desde el jueves 30 en las audiencias públicas para evaluar los pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. Cabe recordar que esta comisión recientemente ratificó la continuidad del camarista federal Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques- por cinco años más.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

En cuanto a la labor legislativa pendiente, persiste la tensión sobre el proyecto vinculado a las falsas denuncias impulsado por Carolina Losada. Aunque el despacho está listo, un sector de los aliados manifestó sus dudas. Según pudo saber Infobae, el texto genera “incomodidad” y algunos legisladores lo consideran “mal escrito”, lo que vuelve incierto su futuro tanto en el Senado como en una eventual llegada a Diputados.

Para el próximo mes, el bloque de La Libertad Avanza conducido por Patricia Bullrich busca avanzar con la ley que busca “blindar” la propiedad privada. Sin embargo, tras la exposición de figuras como Federico Sturzenegger, el debate en las comisiones lideradas por Agustín Coto y Nadia Márquez derivó en reclamos de modificaciones por parte de los bloques dialoguistas. Al igual que ocurrió con otros proyectos clave, el Gobierno deberá “consensuar” para evitar que la iniciativa fracase.

El presidente se mostró con Karina Milei y Manuel Adorni. Foto: Captura de pantalla TN

Por otro lado, los proyectos recientemente ingresados sobre discapacidad y salud mental aguardan la conformación de la comisión de Salud. Se prevé que la libertaria Ivanna Arrascaeta asuma la presidencia de este cuerpo, que contará con una fuerte presencia de médicos del bloque opositor.

Finalmente, la parálisis en el tratamiento de los ascensos diplomáticos de 2024 y 2026 provocó una fuerte queja de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). En Cancillería, el clima es de máxima tensión, mientras que en el Senado se especula con la posibilidad de impugnar nombres específicos, dilatación que es vista por algunos analistas como una herramienta de presión política en medio de las negociaciones cruzadas entre los distintos bloques.

¿Marcha atrás? El Gobierno no tiene los votos para derogar las PASO y demora el envío de la Reforma Política al Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya comunicó al Gobierno que no cuenta con el respaldo reglamentario para derogar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante este escenario, la Casa Rosada analiza activar un plan B: repetir la fórmula de 2025 y buscar la suspensión de las PASO, aunque la denominada oposición dialoguista todavía se muestra con cierta suspicacia en torno al acompañamiento de la iniciativa.

La Reforma Política impulsada por Javier Milei quedó en suspenso. En La Libertad Avanza comprenden que de no lograr el consenso para la suspensión, la única alternativa viable sería transformar las PASO en optativas. Sin embargo, espacios políticos como el PRO y la UCR ya marcaron un límite: “Hasta aquí llegamos”. Los radicales adv irtieron que quitar la obligatoriedad profundizaría la baja participación electoral.

El recinto le dio media sanción al acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y a la baja de edad de imputabilidad. Foto: Prensa Diputados

En este marco, desde el oficialismo sostuvieron: “Queremos sacarle esa carga a la gente y reducir un gasto innecesario”. Por el contrario, la oposición defiende las primarias como una herramienta vital para organizar las candidaturas internas de cada espacio, sospechando que el interés libertario por suprimirlas responde más a una estrategia política que a un ahorro fiscal.

Cabe recordar que el presidente fue insistente con este cambio desde su discurso del 1 de marzo, cuando en el marco de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso dijo. “Necesitamos reformar integralmente el sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y también cómo se financian los partidos, para dar mayor transparencia”.