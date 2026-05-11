Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

El Senado dará ingreso parlamentario a los pliegos de jueces, defensores y fiscales girados por el Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará para cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas.

La sesión contemplará también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Senado de la Nación Foto: X @wadodecorrido

Los nuevos jueces y fiscales

Para LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias.

Los senadores de la UCR, el PRO, y bloques provinciales no firmaron ningún dictamen en la Comisión de Acuerdos de los candidatos a la justicia de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que expusieron en tres Audiencias Públicas por qué reclaman que el Gobierno envíe los pliegos para cubrir juzgados del interior del país.

Por ese motivo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activará el envío de candidatos para cubrir vacantes de juzgados en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán.

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia Foto: REUTERS

El oficialismo tiene 5 miembros de los 17 que conforman la Comisión de Acuerdos mientras que otros 3 corresponden a la UCR, 1 al PRO, 1 a Frente de la Concordia de Misiones, 1 a Provincias Unidas, 1 a Primeros los Salteños, y 1 a Convicción Federal, con lo cual necesita el apoyo de los aliados para firmar el dictamen.

Paralelamente, esta semana se realizarán dos Audiencias Públicas para que rindan examen otros 30 postulantes a la justicia, donde se encuentran miembros de la familia judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horario Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi.

El pago de los Fondos Buitres

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$171 millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de Abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de Mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de Mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Cotización del dólar. Foto: via REUTERS

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para que no se caiga dicho acuerdo y evitar que la Argentina tenga “litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

La regularización de la tenencia de armas de fuego

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Tenencia de armas en Argentina Foto: Green Fenix

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.