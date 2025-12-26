Se define el destino del Presupuesto 2026: claves del proyecto que Javier Milei busca aprobar este viernes

La Libertad Avanza se enfrenta en el Senado al último paso para aprobar el proyecto. El Ejecutivo definirá este viernes su hoja de ruta en función de la votación en la Cámara Alta, antes del receso de fin de año que le habilitarán a los ministros.

Javier Milei y parte del Gobierno en la jura en el Congreso Foto: NA

La Libertad Avanza buscará sancionar en el Senado este viernes el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque horas antes de la discusión todavía persisten algunas dudas.

La bancada que preside Patricia Bullrich tiene asegurados más de 45 votos para la aprobación en general, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30, que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados.

Patricia Bullrich. Foto: X @SenadoArgentina

Por ejemplo, cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, señalaron fuentes legislativas a la Agencia NA. La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, porque sobre ese punto bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.

En caso de tener modificaciones, debe volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y, si no, para el 5 de enero, según señalaron voceros parlamentarios.

Se define el destino del Presupuesto 2026

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

Los principales puntos del proyecto