“Argentina va a pagar sus deudas”: el pronóstico de Javier Milei sobre los vencimientos en el inicio de 2026

El presidente vaticinó el cumplimiento del pago de deudas de cara al comienzo de 2026 a través del Ministerio de Economía.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

Javier Milei brindó una entrevista a Gabriel Anello por Radio Mitre este sábado 27 de diciembre. El presidente argentino habló tras la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores y profundizó en torno al vencimiento de las deudas de cara al inicio del próximo año.

“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, aseguró el presidente Javier Milei al ser consultado sobre los vencimientos de 2026. Además, dijo que a la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días antes sostuvo que la voluntad de su cartera era reducir la recurrencia a Wall Street. Sumado a eso, este viernes 26, el Banco Central hizo una fuerte compra a divisas, destinadas a fortalecer las reservas.

Cabe recordar que en 2026 vencen unos US$ 12.600 millones de deuda, de los cuales US$ 4.200 operan en enero. Sobre el pago de la deuda, Milei dijo que “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”.

Este viernes las reservas subieron en casi US$ 600 millones y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares. Milei dijo que “pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el ‘riesgo kuka’ y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas… Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares”.

En tanto, Caputo dijo que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”. “¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió el ministro de Economía en su cuenta oficial de Twitter, en respuesta a un usuario que había preguntado si iría a haber una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026.