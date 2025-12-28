Javier Milei evalúa un aumento de sueldo para sus ministros y secretarios

La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarca desde el presidente y la vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.

Javier Milei junto a su gabinete en el asado en la Quinta de Olivos. Foto: Redes sociales

Después de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo sin cambios, Javier Milei podría firmar este martes el decreto que oficializa una recomposición salarial para su gabinete. La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarca desde el presidente y la vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.

Según indicó la agencia Noticias Argentinas, desde Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60% desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado.

El presidente encabezó el encuentro con la incorporación de Presti y Monteoliva. Foto: Oficina del Presidente

Los detalles del aumento

En el entorno presidencial aclaran que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (SINEP). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, aseguran en Balcarce 50.

En la actualidad, los sueldos brutos se ubican en:

Presidente: $4 millones

Ministros: $3,58 millones

Subsecretarios $2,8 millones

Estas cifras contrastan con los ingresos del Poder Legislativo, donde un senador percibe actualmente $9,5 millones.

El Gobierno argumenta que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las empresas privadas.

Reunión de Gabinete Foto: NA

El decreto fue pulido por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión llega una vez superado el calendario electoral de octubre, cumpliendo con el compromiso que el mandatario había asumido con su gabinete para normalizar la situación salarial a partir de enero de 2026.

Milei aseguró que el Presupuesto 2026 tiene “incrementos reales” para jubilados, educación, salud y ciencia

Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores en una sesión realizada durante la jornada del viernes 26 de diciembre. El presidente lo hizo a través de sus redes sociales oficiales y además brindó una entrevista por Radio Mitre, donde explicó los ítems ligados a jubilados, educación, salud y ciencia.

“El presupuesto tiene altos incrementos reales en términos de jubilados, de educación, de salud. Es mentira lo que dice”, sostuvo en referencia a lo que dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“No se deja auditar ¿Por qué no se deja auditar? No hace la rendición de cuentas. Entonces digo: bueno, lo que dio básicamente también esa crítica de este personaje a los senadores radicales que acompañaron estos grandes proyectos y que hoy son parte de la historia grande de Argentina que se empieza a escribir, muestra que hay una parte del radicalismo que, digamos, claramente es muy minoritaria y quedó en claro en esa zona que es muy minoritaria, y que la gente ya le sacó la ficha”, añadió.

“Entonces celebro a aquellos senadores y diputados radicales que han acompañado estos proyectos que hacen grande a la Argentina nuevamente y que vayan dejando de costado a aquellos que han manchado la historia del radicalismo”, consideró Milei, quien además habló de la reforma laboral en el marco del tratamiento que tendrá lugar en febrero. Me parece que era más importante conseguir el presupuesto y lo de inocencia fiscal", dijo.