Asado en la Quinta de Olivos: Milei recibió a todo su Gabinete y les regaló un libro de economía

El presidente de la Nación encabezó el encuentro este lunes por la noche, a pocos días del tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2026 en el Senado.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei encabezó una actividad de fin de año junto a su Gabinete. El presidente de la Nación recibió a los principales funcionarios en la Quinta de Olivos, donde se desarrolló un asado.

El encuentro arrancó a las 21:00 y participaban los ministros del mandatario, en plenas negociaciones del Gobierno con fuerzas aliadas para la sanción del Presupuesto 2026 el viernes próximo en el Senado.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, antes de comenzar el encuentro, les obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro “Defendiendo lo indefendible” del economista Walter Block. Esto quedó inmortalizado en una imagen que se publicó en las redes sociales, donde todos tienen un ejemplar.

Javier Milei junto a su gabinete en el asado en la Quinta de Olivos. Foto: Redes sociales

La agenda del Gobierno para lo que resta del año

El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza (LLA) buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado, informaron hoy fuentes legislativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este lunes una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para concretar la sanción del Presupuesto 2026 en lo que queda de diciembre.

Javier Milei. Foto: via REUTERS

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no fue de la partida el presidente Javier Milei, aunque sí fue el caso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como del ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo central fue repasar la gestión del segundo año al frente del Ejecutivo y establecer los ejes prioritarios para el próximo ciclo político.

En la foto estuvieron los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Petovello; del Interior, Diego Santilli; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Defensa, Carlos Presti.

También participaron la senadora Patricia Bullrich, el diputado Luis Petri, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el canciller Pablo Quirno, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal y el asesor Santiago Caputo.