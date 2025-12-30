El Gobierno analiza llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero: busca tratar la reforma laboral y la Ley de Glaciares

Tal como lo hizo con el Presupuesto 2026, el Ejecutivo espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar estas legislaciones que tanto anhela el oficialismo. Qué pasa con la reforma del Código Penal.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

El Gobierno analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para el lunes 2 de febrero con el fin de tratar los proyectos pendientes, como la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre al Congreso para las sesiones que rigieron entre el 10 y el 30 de este mes.

En el caso de la “modernización laboral” que promueve el Ejecutivo de Javier Milei, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurado los votos necesarios para aprobarlo.

Se vienen otras sesiones extraordinarias. Foto: NA

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esta importante reforma que anhela el Gobierno para la segunda mitad del mandato, tal como lo hizo con el Presupuesto 2026.

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem. En ese marco, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso durante enero.

La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate apunta especialmente a la reforma laboral, que ya es una obsesión del presidente, debido a que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno, porque permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado.

Por su parte, la reforma del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.

La CGT se opuso a la reforma laboral que busca sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

La advertencia de la CGT en rechazo a la reforma laboral

Días atrás, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una masiva movilización desde Plaza de Mayo. Los dirigentes tomaron la palabra en un acto que congregó a distintos gremios, diputados, senadores, Madres de Plaza de Mayo y trabajadores que se oponen a la reforma laboral. “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”, lanzaron.

El primero que habló fue Octavio Argüello, secretario general de la CGT. “Nos vamos a oponer rotundamente para que vengan a quitarnos los derechos. Es mentira que se da trabajo quitándole derechos. No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar las calles y pelear por nuestros derechos y la dignidad de nuestra familia”, sostuvo.

En última instancia, realizó una advertencia en caso de que el Gobierno avance de lleno con la implementación de la reforma laboral: “Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no escuchan, vamos a terminar en un paro nacional. A no bajar los brazos. A pelear y a luchar a lo largo y lo ancho del país”.