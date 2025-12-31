Así es el Leonardo AW109, el poderoso helicóptero que se suma a la Armada Argentina para controlar el Atlántico Sur

Se trata de un helicóptero moderno y multipropósito, preparado para misiones sensibles y escenarios complejos. Qué funciones cumplirá y por qué su llegada marca un antes y un después en el control del Atlántico Sur.

Leonardo AW109, el poderoso helicóptero que se suma a la Armada Argentina. Foto: Instagram @aviacionmilitar_arg

El Gobierno avanzó esta semana con la formalización de un esquema de financiamiento internacional destinado a la incorporación de cuatro nuevos helicópteros navales livianos para la Armada Argentina.

La medida representa un paso relevante en la recuperación de capacidades estratégicas embarcadas y apunta a fortalecer las tareas de control y vigilancia sobre la extensa Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.

La decisión quedó plasmada en el decreto 924/2025, publicado en el Boletín Oficial, que habilita la firma de un contrato de crédito por 71,6 millones de euros con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB).

Leonardo AW109, el poderoso helicóptero que se suma a la Armada Argentina. Foto: Instagram @vega_spotter

Los fondos estarán destinados a la compra de aeronaves que pasarán a integrarse a las operaciones de la Flota de Mar, con capacidad para operar desde distintos buques de la Armada.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, la operación forma parte de la política de modernización de la defensa nacional y busca mejorar las capacidades de vigilancia y control de los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.

El financiamiento contará, además, con el respaldo de una agencia de crédito a la exportación, lo que permitirá acceder a condiciones más favorables para el Estado sin generar un impacto macroeconómico significativo.

Esta incorporación se inscribe en un proceso de reequipamiento de la Aviación Naval que se viene desarrollando desde hace varios años, con el objetivo de reemplazar a los helicópteros Eurocopter AS555SN Fennec, actualmente próximos al final de su vida útil operativa.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Según lo establecido en el decreto, la entidad financiera brindará asistencia económica a la Argentina para concretar esta incorporación estratégica. Desde el Banco Central de la República Argentina señalaron que el impacto del préstamo sobre la balanza de pagos será acotado desde el punto de vista macroeconómico y se mantendrá dentro de los parámetros previstos para las operaciones externas.

A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, no presentó objeciones al esquema de financiamiento y destacó que el crédito aprobado es inferior al que el país podría obtener actualmente en los mercados internacionales.

Cómo son los helicópteros Leonardo AW109

El AW109 presenta una forma aerodinámica y elegante inigualable en sus acabados interiores, además de aviónica avanzada. La cabina se puede organizar en una variedad de configuraciones, que van desde un lujoso diseño de cuatro asientos hasta un cómodo diseño de seis asientos.

Las amplias puertas corredizas en ambos lados y los escalones retráctiles eléctricamente aseguran un fácil acceso para todos los pasajeros, mientras que el compartimento de equipaje extendido brinda un amplio espacio para el equipaje.

Leonardo AW109, el poderoso helicóptero que se suma a la Armada Argentina. Foto: Instagram @aviacionmilitar_arg

Para qué se utilizarán los helicópteros Leonardo AW109 en Argentina

En cuanto a las características de las nuevas aeronaves, los helicópteros Leonardo AW109, de origen italiano, están diseñados para cumplir múltiples funciones.

Entre ellas, se destacan la vigilancia del Mar Argentino, el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y las misiones de búsqueda y rescate en el Atlántico Sur.

Además, podrán operar desde buques de la Armada Argentina, como los patrulleros oceánicos, lo que ampliará significativamente su alcance operativo.