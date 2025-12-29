Tras la compra de los F-16, el Gobierno aprobó un financiamiento para la adquisición de helicópteros navales para la Armada Argentina

Argentina firmó un préstamo con una entidad privada internacional por más de 70 millones de euros. La idea es reequipar las Fuerzas Armadas de la Argentina y continuar con las inversiones comenzadas con la compra de aviones F-16 de Dinamarca.

Argentina toma un préstamo para comprar helicópteros navales. Foto: NA.

El Gobierno aprobó el financiamiento para la compra de helicópteros navales livianos para la Armada Argentina por 71.676.175,26 de euros. El decreto 924/2025 oficializó la firma del acuerdo con el banco Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) y estableció los alcances y condiciones del financiamiento.

Esta compra se da en el marco del plan del oficialismo de reequipar las Fuerzas Armadas. Hace poco, Milei sumó seis aeronaves F-16 a la flota del Ministerio de Defensa y ahora con este nuevo acuerdo busca incrementar la capacidad de vigilancia y control en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. Con este préstamo, continuará la inversión en aviones de Dinamarca.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Los detalles de la compra

El Banco Central de la República Argentina afirmó que esta medida “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”, y la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía no presentó objeciones y sostuvo que el costo financiero podría ser mayor en los mercados internacionales.

En la misma línea, Carlos Presti estará a cargo de la administración de estos fondos. El Gobierno aclaró que no existirán cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni se admitirán modificaciones que incrementen el monto del préstamo o alteren la jurisdicción acordada. En el resto de los ámbitos podrán modificarse distintos aspectos del contrato mientras sea acordado y suscripto por los funcionarios designados.

Javier Milei, Carlos Presti y Luis Petri Foto: captura video

Luis Petri, el ex titular de Defensa, calificó esta nueva adquisición de aeronaves como “la forma de adquirir el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo sin necesidad de que exista un conflicto bélico”.

El acuerdo se inscribe en la política oficial de actualización y fortalecimiento de las capacidades de defensa, y desde el Gobierno aclararon que la operación no tendrá un impacto significativo sobre el equilibrio macroeconómico ni sobre la balanza de pagos. El proyecto establece, además, que la totalidad de los fondos obtenidos mediante el préstamo será destinada exclusivamente a la compra de los helicópteros, descartando cualquier desvío o modificación en el uso de los recursos.

En ese marco, el Ejecutivo señaló que la iniciativa apunta a dotar a la Armada Argentina de medios modernos y eficientes, en línea con los objetivos de vigilancia, protección y control de los recursos marítimos nacionales, y se suma al proceso de reequipamiento que incluye la adquisición de los cazas F-16 a Dinamarca.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Qué incluye el acuerdo con Dinamarca

El acuerdo firmado con Dinamarca contempla la incorporación de 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU, algunos de los cuales ya arribaron al país, modernizados al estándar “Tape 6.5”. Del total, 16 son monoplaza y 8 biplaza, estos últimos destinados a tareas de entrenamiento. La operación, que cuenta con la aprobación de Estados Unidos, incluye además armamento, equipos de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y un paquete de repuestos previsto para cinco años. La entrega de las aeronaves será escalonada, con un ritmo de cuatro unidades por año, hasta completar el lote en 2028.

24 aviones F-16 Foto: X @luispetri

Desde la Fuerza Aérea Argentina señalaron que la elección del sistema de armas F-16 fue el resultado de un análisis técnico y operativo en el que se evaluaron distintas alternativas. La incorporación de estas aeronaves permitirá recuperar y actualizar capacidades, acceder a tecnología de última generación y profundizar la formación de personal especializado. En ese sentido, la operación representa un paso clave en el proceso de modernización de la flota y en la integración de nuevas tecnologías al sistema de defensa nacional.