El avión de combate de EE.UU., el Bell X-76. Foto: X/@TGEThGlobalEye

La mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos, dio a conocer un mega avión que tiene las capacidades de acelerar con la velocidad de un jet, pero que al mismo tiempo puede flotar como un helicóptero.

También, entre sus virtudes, no precisa una pista de aterrizaje a partir de lo que presentaron las fuerzas especiales del país norteamericano y buscan revolucionar las tácticas de guerra actuales.

Este avión reúne lo mejor de los helicópteros, junto con lo mejor de los jets. Foto: X/@aviationdiary_

El avión X-76: una revolución del aire

Se trata del modelo de avión de combate X-76, un prototipo desarrollado por DARPA junto con Bell Textron para el Comando de Operaciones Especiales (USSOCOM).

Con estas bondades, se transforma en una aeronave que no es ni un caza clásico ni tampoco un helicóptero tradicional, fusionando lo mejor de cada uno de ellos, lo que lo vuelve un híbrido capaz de poder despegar sin una pista, volar casi como un avión de combate y volverse toda un arma de guerra en plenas hostilidades.

Su nacimiento se da a partir del programa SPRINT (Speed and Runway INdependent Technologies), y donde se buscó conseguir un avión capaz de despegar y aterrizar de manera vertical y que puede operar en terrenos que no necesitan preparación previa. A su vez, alcanza velocidades de crucero superiores a los 740 km/h.

La clave de esta aeronave está en su sistema de rotores en las puntas de ala que actúan como “turborotor” para el despegue vertical. Una vez se encuentra en vuelo, las palas se detienen y se pliegan, por lo que el motor a reacción toma la posta y el avión comienza a desarrollarse como un jet ala fija, con una resistencia aerodinámica mínima.

Esto elimina la resistencia propia de los helicópteros con las palas cuando intentan ir rápido, que limitan sus velocidades a 250-300 km/h.

Las pruebas de vuelo comenzarían recién en 2028. Foto: Grok.

La denominación X-76 no es casual: remite de forma intencional a 1776, el año de la independencia estadounidense, y recupera la tradición de los “X-planes”, asociados a saltos tecnológicos disruptivos. En ese marco, Bell Textron quedó a cargo de llevar este concepto experimental desde el diseño al banco de pruebas. Luego de completar la Revisión de Diseño Crítico (CDR) en marzo de 2026, el programa entró en una etapa centrada en la construcción del prototipo, su integración y las pruebas en tierra. La meta es que el demostrador X-76 sirva como plataforma para desarrollar y validar capacidades clave de cara a una nueva generación de aeronaves, tanto de combate como de transporte.

De acuerdo con el calendario de DARPA, los ensayos en vuelo se proyectan para comienzos de 2028, una vez finalizadas las fases de fabricación y verificación en tierra. Más que limitarse a demostrar que el avión puede volar, la iniciativa apunta a comprobar un concepto operativo más amplio: la posibilidad de desplegar fuerzas especiales, realizar evacuaciones médicas o reforzar posiciones de manera ágil sin depender de bases aéreas tradicionales, que pueden convertirse en blancos vulnerables.