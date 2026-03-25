Se rearmar el Ejército argentino Foto: Foto generada con IA

Argentina dio un paso decisivo en la modernización de sus capacidades militares al acordar con Estados Unidos avanzar en la incorporación de helicópteros UH‑60 Black Hawk, uno de los sistemas de ala rotativa más reconocidos del mundo por su desempeño, versatilidad y confiabilidad operativa. La confirmación se produjo en Washington tras una serie de encuentros de alto nivel encabezados por el ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a autoridades del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano.

La negociación representa un cambio sustancial para la Aviación de Ejército, que desde hace décadas espera una plataforma moderna que reemplace a la veterana flota de Bell UH‑1H y Huey II, aeronaves con más de 50 años de servicio.

¿Qué acordaron exactamente Argentina y EEUU?

Durante la reunión entre Presti, el subsecretario de Guerra Joseph M. Humire y el director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Jensen, ambas partes coincidieron en avanzar en una agenda ampliada de cooperación militar.Dentro de esa agenda, uno de los puntos más relevantes fue la incorporación de helicópteros Black Hawk para reforzar capacidades de transporte táctico, operaciones de asalto aéreo, logística y despliegue rápido.

Helicópteros UH‑60 Black Hawk Foto: Pucará Defensa

Además, se discutió:

Incrementar la cantidad de vehículos blindados Stryker.

El rol estratégico de los aviones P‑3 Orion en el control marítimo.

La evolución del proyecto F‑16 para la Fuerza Aérea Argentina.

La protección de infraestructura crítica y el desarrollo de capacidades multidominio, especialmente ciberdefensa.

¿Por qué Black Hawk? La razón detrás del salto tecnológico

El Black Hawk es considerado una plataforma clave para estandarizar y modernizar la flota del Ejército argentino. Según especialistas, su incorporación significaría una mejora inmediata en:

Movilidad táctica

Capacidad de búsqueda y rescate

Operaciones especiales

Evacuación médica

Guerra electrónica y apoyo logístico

Incluso se evalúa una primera tanda de tres helicópteros, con la perspectiva de ampliar el lote a diez unidades con el tiempo.

Un punto clave es la oportunidad generada por la reducción de flota que realiza Estados Unidos, que retirará más de 200 Black Hawk entre 2025 y 2026. Esto abre la posibilidad de una “transferencia en caliente”, acelerando los tiempos de entrega.

Destinados a fortalecer las capacidades operativas del Ejército Argentino

Modernización, transferencia tecnológica e industria local

La negociación también habilita una vertiente industrial relevante. Empresas como Aerocraft Internacional —que opera con helicópteros UH‑60L retirados de servicio— ofrecen procesos completos de reconstrucción, modernización y reconfiguración según las necesidades del cliente:

Revisión estructural total

Reemplazo de cableado

Inspección de motores

Nuevo equipamiento de cabina, analógico o digital

Configuraciones para rescate, combate, evac. médica o transporte

Esto permitiría no solo sumar aeronaves, sino también asegurar su sostenimiento operativo y participación de industria local.

Qué significa para la defensa argentina

El Ministerio de Defensa definió la incorporación del Black Hawk como “un salto cualitativo que fortalece la resiliencia nacional”. El plan de modernización busca recuperar capacidades críticas, mejorar la presencia territorial y garantizar protección de recursos e infraestructura estratégica.

La decisión se alinea con la estrategia del gobierno argentino de profundizar su vínculo con Washington, potenciando la cooperación hemisférica y la interoperabilidad regional.

Una decisión que marca un antes y un después

El avance en la compra del UH‑60 Black Hawk ubica a Argentina en un camino de renovación largamente postergado. El potencial acuerdo no solo implicaría sumar un helicóptero probado en combate y reconocido mundialmente, sino también abrir oportunidades industriales, mejorar la interoperabilidad y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y amenazas modernas.

Si se concreta en los plazos previstos, Argentina podría recibir las primeras unidades antes de que termine 2026, colocando a la Aviación de Ejército en una nueva etapa tecnológica.