Se prevé que las próximas entregas sean entre 2027 y 2031 Foto: Foto generada con IA

España acaba de dar un paso decisivo en la modernización de sus Fuerzas Armadas con la llegada del helicóptero H145M, una de las aeronaves más versátiles y avanzadas del fabricante Airbus. Este hito se enmarca dentro del Plan Nacional de Helicópteros, una operación histórica que contempla la compra de 100 nuevos helicópteros militares, convirtiéndose en el acuerdo más grande jamás firmado por el país en materia de aeronaves rotatorias.

La adquisición, valorada en torno a 4.000 millones de euros, fue formalizada por el Ministerio de Defensa español en diciembre de 2025. Su objetivo: renovar flotas obsoletas, reforzar la capacidad operativa de las tres ramas militares —Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio y Armada— y elevar los estándares tecnológicos de la defensa nacional.

Un paquete de cuatro modelos para múltiples misiones

El acuerdo incluye cuatro tipos de helicópteros, cada uno diseñado para cubrir funciones específicas dentro de las Fuerzas Armadas:

13 H135: orientados al entrenamiento avanzado, apoyo logístico ligero y observación.

6 H175M: destinados al transporte de autoridades y al reemplazo de aeronaves veteranas del Ala 48.

31 NH90: diseñados para transporte táctico y operaciones especiales.

50 H145M: el modelo estrella del Ejército de Tierra, clave para misiones tácticas, ataque ligero y respuesta rápida en emergencias.

Esta combinación de aeronaves permitirá a España unificar sistemas, reducir costes operativos y mejorar la interoperabilidad entre sus distintas ramas militares.

Llega el nuevo helicóptero al Ejército Foto: Airbus

Cómo es el nuevo H145M que ya opera en España

El helicóptero H145M, protagonista de esta primera entrega, destaca por ser un biturbina ligero multipropósito con tecnología de vanguardia. Según Airbus, cuenta con:

Velocidad máxima cercana a 250 km/h.

Autonomía de hasta 662 km.

Altitud operativa que supera los 2.700 metros.

Sistema HForce, que posibilita equiparlo con armamento para misiones de ataque ligero.

Esta flexibilidad lo convierte en una plataforma ideal tanto para operaciones militares como para misiones humanitarias, rescates, formación de tripulaciones o despliegues rápidos en zonas de difícil acceso.

España compró 100 unidades de helicópteros a Airbus en un acuerdo enmarcado dentro del Plan Nacional de Helicópteros Foto: Airbus

Un salto estratégico para la industria española

La implementación del plan no solo mejora las capacidades de defensa: también impulsa la industria aeronáutica nacional. Airbus ha confirmado que el programa permitirá ampliar su actividad industrial en España, especialmente en la planta de Albacete, que se posiciona como un centro fundamental para la fabricación, militarización y mantenimiento de estos helicópteros en los próximos años.

Las entregas de los distintos modelos están previstas entre 2027 y 2031, lo que garantiza un flujo continuo de modernización para las Fuerzas Armadas durante la próxima década.

Un antes y un después para la defensa nacional

Con la llegada del H145M, España marca el inicio de una nueva era en su capacidad aérea militar. La flota recién adquirida permitirá operar con mayor autonomía estratégica, aumentar la seguridad en misiones sensibles y elevar la preparación de las fuerzas terrestres, aéreas y navales.

El país no solo renueva sus equipos: redefine su postura en el ámbito de la defensa europea y apuesta por un modelo más moderno, eficiente y tecnológicamente avanzado.