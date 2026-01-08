Gracias a una decisión del gobernador Figueroa, vecinos de Villa La Angostura pueden conectarse a la red de gas

El mandatario provincial destacó el alcance de la medida: “Arrancamos con un pueblo sin gas, porque no se podían conseguir habilitaciones, sin cloacas en todos los lugares, sin electricidad, sin estar interconectados a la red”, apuntó.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Desde el pasado 5 de enero, las familias de Villa La Angostura comenzaron a conectarse a la red de gas natural. Así lo confirmó el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa durante una visita a la localidad cordillerana, donde realizó anuncios de obras.

“Se trata de una gestión política sostenida del gobierno neuquino ante los organismos nacionales que logró avanzar sobre una deuda estructural, que condice con el atraso que recibió en todo el territorio”, señalaron desde el Gobierno neuquino.

Asimismo, subrayaron que “el mandatario adelantó el círculo virtuoso que significará a largo plazo, traer el gas de Vaca Muerta a la cordillera”.

“Por eso, a través del BPN, financiamos a CAMUZZI para que puedan activar el gasoducto cordillerano y el 5 de enero ya se comienzan a generar las habilitaciones para conectarse al gas”, añadió y siguió: “Hace por lo menos cinco años que no se conseguía una habilitación en la red. Ya es un cambio”.

“La presencia del Estado es importante y nosotros diseñamos una forma de vida y esa forma de vida tiene que llegar a todos los lugares”, remarcó el gobernador.

Y cerró: “Todo lo que se producía en Vaca Muerta no lo veíamos presente en ningún punto de la provincia”.