Inauguración del sector de partidas del Aeropuerto Chapelco. Foto: Gentileza LM Neuquen

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó la inauguración de la obra de remodelación y ampliación del sector de partidas del aeropuerto Aviador Carlos Campos.

Se trata de una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad aérea de la Región de los Lagos del Sur, que se ejecutó sin interrumpir el funcionamiento de la terminal aérea.

La obra permite duplicar la superficie destinada a pasajeros mediante la incorporación de más de mil metros cuadrados cubiertos, optimizando la circulación interna y mejorando la experiencia de quienes transitan por esta terminal.

La palabra del gobernador

En el acto, Rolando Figueroa aseguró que “esta obra forma parte de un plan estratégico que tenemos para el desarrollo de la provincia. Estamos en un momento muy particular en el cual los ojos del mundo muchas veces posan sobre Neuquén, fundamentalmente por la riqueza que tenemos debajo del suelo. El gran desafío que tenemos es, a partir de esa roca que produce en forma industrial gas y petróleo, con mucha inteligencia, redistribuir esa monetización en actividades que prosperen y que funcionen mucho más allá que el gas y el petróleo”.

Inauguración del sector de partidas del Aeropuerto Chapelco. Foto: Gentileza LM Neuquen

También puso énfasis en la segunda etapa de la ampliación que se hará en el aeropuerto y en el desarrollo que está realizando el nuevo concesionario del complejo de esquí en el Cerro Chapelco: “Hoy San Martín de los Andes se encamina a ser la segunda ciudad más importante en cantidad de habitantes de la provincia. Tenemos que acompañar su desarrollo y tenemos que visualizar cuál es su verdadero desarrollo”.

Detalles de la obra

La nueva terminal contará con un hall de partidas ampliado con mayor capacidad de asientos, nuevos espacios de trabajo con carga para dispositivos electrónicos, locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un sector VIP.

Inauguración del sector de partidas del Aeropuerto Chapelco. Foto: Gentileza LM Neuquen

Además, la obra incluye calefacción por losa radiante, nuevos materiales de terminación y la incorporación de puertas automáticas, junto con una reorganización integral de los accesos y egresos, manteniendo la identidad arquitectónica del edificio original.

La inauguración se concreta semanas antes del inicio de una nueva temporada de invierno, en la que el sur neuquino se posiciona con centros de esquí de nivel internacional y consolida a la nieve como uno de los productos turísticos más importantes de la provincia.