Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años de matrimonio.

El expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, y la empresaria Juliana Awada, se separaron después de 15 años de relación. Según informó ‘La Nación’, la decisión fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año.

Macri y Awada se habían conocido cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel entonces, el dirigente política tenía 50 años y la empresaria 35. Luego de unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.

Juliana Awada y Mauricio Macri en la Casa Rosada. Foto: NA.

El 16 de noviembre de 2010 llegó el casamiento. Iván Achaval, Nicolás Caputo y Arturo Grimaldi fueron los testigos de Macri, mientras que Zoraida Awada, Pamela Marcuzzi y Marina Laurence (ausente por viaje) fueron las de Awada.

Cuatro días más tarde, el festejo continuó con una celebración en la estancia La Carlota en Tandil, propiedad de un familiar de Macri. Allí, compartieron un almuerzo y una fiesta que se extendió hasta la madrugada.

El nacimiento de Antonia y la admiración de Juliana Awada hacia Mauricio Macri

Un año más tarde, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Mauricio ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu (Agustina, Francisco y Gimena), y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Babier, Valentina.

En los últimos años, Awada difundió múltiples cariñosos mensajes dedicados a Macri, sobre todo en fechas especiales como cumpleaños y aniversarios. “Juntos siempre”, escribió en su cuenta de Instagram, donde mostró el backstage de la presentación del libro “Para qué” del expresidente.

Mauricio Macri, Juliana Awada y Antonia en Villa La Angostura. Foto: NA.

La última foto formal que Awada compartió en Instagram, antes de que Macri cumpliera con su presidencia se remonta al 10 de diciembre de 2019, el día del traspaso del mando a Alberto Fernández. En esa publicación, escribió un sentido texto de admiración hacía el exmadantario.

“Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”, reza el posteo de 2019.

Datos claves de la relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada