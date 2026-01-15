Centro de esquí Los Penitentes. Foto: X

La expropiación del centro de esquí Los Penitentes, en Mendoza, volvió al centro de la escena a través de la inteligencia artificial.

En el conflicto conflicto judicial entre la provincia y la familia López Frugoni, surgió un video creado con la tecnología del momento en el que aparece Emilio López Frugoni, creador de Los Penitentes, para cuestionar la decisión del gobernador Alfredo Cornejo.

El video con inteligencia artificial Emilio López Frugoni sobre el centro de esquí Los Penitentes. Video: @EmilioLópezFrugoni

“Hola Alfredo, soy Emilio López Frugoni, el que hizo y construyó Penitentes con su familia. Expropiaste mal, lo adjudicaste a tus amigos y luego lo abandonaste para ocultar una expropiación mal hecha”, comienza el video.

“Vos no sabés lo que cuestan las cosas porque nunca las construiste. No sabés lo que cuesta levantar algo en alta montaña”, continúa el relato.

Conflicto con Los Penitentes. Foto: Canal 26

“No sabés lo que significó Penitentes para Mendoza pero el pueblo y la montaña si lo saben. Tenés que saber que las obras hechas con sacrificio pueden abandonarse pero nunca se borran”, relata el avatar del padre del centro de esquí.

“Espero que sepas que los pioneros no mueren nunca, porque sus obras siguen vivas. Tan viva como el sueño de Penitentes que alguna vez disfrutamos todos los mendocinos”, cierra el video.

Cabe recordar que en marzo pasado y mediante el decreto N°445, se aprobó el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, que rigen el llamado a licitación Pública para la Concesión del derecho de uso y explotación del Centro de Montaña Villa Los Penitentes, ubicado en la Ruta Internacional 7, en Uspallata.

Dicho decreto declara el proceso de interés público por expreso pedido del Fiscal de Estado y es apalancado por la ley que establece el Régimen de Promoción de Inversiones de la Alta Montaña y otros relieves mendocinos, cuyo decreto reglamentario se dictó el 31/12/2024, ofreciendo así no solo previsibilidad y seguridad jurídica, sino también incentivo a los inversores nacionales e internacionales.

Según explicó Emilio López Frugoni, la expropiación se produjo en 2018 “con motivo de utilidad pública y de urgencia, con un montón de falacias que lo llevaron con una mayoría en la Legislatura”.

En diálogo con MDZ Radio, añadió: “Después expropiaron mal, porque faltaron polígonos. Entre ellos la peatonal, que es uno de los lugares clave para la operación del centro de esquí. Se lo dan a Los Puquios, les entregan nuestros elementos, nos usurpan. Luego lo abandonaron, porque no resultó, nos robaron un montón de cosas”.