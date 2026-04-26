Hoy en Mendoza se presenta un día con clima parcialmente nuboso y temperaturas que variarán de 6.6°C a 17.5°C. La humedad será notable a lo largo del día, alcanzando picos de hasta 62%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán siendo similares, con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas se mantendrán estables con un valor máximo estimado de alrededor de 17.5°C. Vientos ligeros seguirán presentes, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad, por su parte, mantendrá niveles altos, favoreciendo la sensación de frescura durante la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Ante el clima variable de hoy, se recomienda vestir ropa cómoda y llevar un paraguas pequeño en caso de algún chubasco esporádico, aunque este no está pronosticado. La calle podría estar resbaladiza, por lo que es importante manejar con precaución.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:34 y el atardecer tendrá lugar a las 18:35.