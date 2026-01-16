El Gobierno anunció que Argentina será parte de la misión Artemis II de la NASA para viajar a la Luna:

El Gobierno anunció este viernes que la República Argentina será parte de la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972.

Mediante un comunicado, el Ejecutivo afirmó que “esta misión, programada para lanzarse el viernes 6 de febrero, será la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años”.

“En esta primera etapa, los astronautas no bajarán en la Luna, sino que darán una vuelta por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra. Nunca un ser humano estuvo tan lejos de nuestro planeta”, añade el texto difundido por la Oficina del Presidente Javier Milei.

El Gobierno anunció que Argentina será parte de la misión Artemis II de la NASA. Foto: Presidencia

Noticia en desarrollo...