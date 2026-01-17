Fuerza Quds Foto: EFE

El Gobierno argentino declaró la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, según un comunicado publicado este sábado por voceros del presidente Javier Milei.

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar irani como organización terrorista”, afirmó el mensaje difundido en la mañana del sábado.

El Gobierno argentino responsabilizó en su comunicado a esa formación militar iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

Atentado a la AMIA. Foto: NA.

La orden firmada por Milei expresó que “los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”.

En noviembre de 2025, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, se había reunido con la entonces ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, para plantearle la “necesidad” de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

En julio de 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), Argentina declaró al grupo chií libanés Hizbulá como organización terrorista, mientras que en julio de 2024 el Gobierno de Javier Milei incluyó al grupo islamista Hamás en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) de Argentina.

Fuerza Quds Foto: REUTERS

Qué es y cómo opera la Fuerza Quds

La Fuerza Quds es un brazo operativo de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) que opera en el exterior. Ahora, la Argentina lo declaró como grupo terrorista.

La división del IRGC, un importante instrumento de la política exterior iraní, tiene presencia comprobada en varias naciones del mundo.

Fue creado en la década del ‘80, durante la guerra entre Irán e Irak, y responde al ayatolá Alí Jamenei.