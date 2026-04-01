Argentina declaró como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: EFE

Argentina declaró este martes como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, según lo informó la Oficina del presidente Javier Milei mediante un comunicado.

“El Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista”, se lee en el texto oficial, el cual indica que “la República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbollah”.

En ese contexto, el comunicado señala que “el 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertos y más de 200 heridos. Apenas dos años después, el 18 de julio de 1994, un segundo ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), arrojando un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, constituyendo el peor ataque terrorista en suelo argentino”.

Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní Foto: EFE

Según el texto, “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”, por lo que la Justicia argentina “emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien fue recientemente designado al frente del CGRI”.

Es en ese contexto que el Gobierno “dispuso la incorporación de la Guardia Revolucionaria iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET)”.

La decisión se tomó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Atentado a la AMIA. Foto: NA

El comunicado señala que Milei “espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”.

El comunicado completo

La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá. El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertos y más de 200 heridos. Apenas dos años después, el 18 de julio de 1994, un segundo ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), arrojando un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, constituyendo el peor ataque terrorista en suelo argentino.

Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria. En virtud de ello, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien fue recientemente designado al frente del CGRI.

El Gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán Foto: Presidencia

De esta manera, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la Guardia Revolucionaria iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET). Esta decisión, adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino. Su inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son. Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla.