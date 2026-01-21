Rolando Figueroa y Diego Santilli. Foto: NA

Tras recibir el apoyo de Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, Diego Santilli se llevó el compromiso del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la Reforma Laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó el ministro del Interior en el provincia patagónica.

Diego Santilli. Foto: NA

Para el funcionario, avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

La palabra del gobernador

Por su parte, Figueroa comentó que en la reunión con Santilli se pusieron “sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén” y se acordó “fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional”.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Y recordó: “En Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino como Emplea Neuquén. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufríran modificaciones”.

Por último, Figueroa afirmó que desde la provincia acompañarán “cada iniciativa que impulse el desarrollo”, y garantizó que van a plantearle al Gobierno nacional “lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”.