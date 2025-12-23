Golpe a la criminalidad económica organizada: desarticularon una red de juego clandestino y lavado de activos

La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez.

Celuapuestas, sitio investigado por apuestas ilegales. Foto: Fiscales.gob.ar

En una resolución de gran alcance, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Dr. Jorge Ernesto Rodríguez dio un paso decisivo contra una de las organizaciones criminales más sofisticadas dedicada a la explotación de apuestas ilegales online y al lavado de activos a gran escala.

La justicia logró desentrañar un esquema delictivo que utilizaba la tecnología para captar apuestas fuera de todo control estatal, operando principalmente a través de la plataforma conocida como “Celuapuestas” y sus derivados.

La red utilizaba “mulas” para realizar depósitos fraccionados en entidades bancarias y billeteras virtuales, con el fin de evitar los controles automáticos del sistema financiero nacional.

Se detectó la creación de más de 20 sociedades comerciales con objetos sociales diversos (desde ganadería hasta servicios informáticos) cuyo único fin real era introducir el dinero ilícito en el mercado legal.

Además, permitió identificar una flota de más de 200 vehículos (muchos de alta gama) y un conglomerado inmobiliario de más de 20 propiedades, incluyendo salones de eventos, gimnasios y casas en barrios cerrados.

La resolución destaca por la profundidad del análisis realizado, que permitió conectar actividades aparentemente inconexas en diversas provincias (Buenos Aires, San Luis y CABA).

El Juzgado coordinó equipos de trabajo especializados para rastrear flujos de dinero no bancarizado, realizar entrecruzamientos de datos y desglosar una estructura funcional estable con un claro reparto de tareas.

La instrucción incluyó el uso de herramientas modernas de investigación, como el análisis de “billeteras frías” de criptomonedas y complejas pericias sobre dispositivos móviles y equipos de computación.

La justicia ha dictado procesamientos por delitos graves que incluyen Lavado de Activos Agravado y Organización de Juegos de Azar sin Autorización.

El magistrado subrayó que se trata de un “caso emblemático de criminalidad económica organizada” donde la tecnología fue puesta al servicio del delito, pero finalmente superada por la investigación penal.