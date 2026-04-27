Carlos Frugoni fue despedido este domingo de su cargo en el Ministerio de Economía. Foto: Facebook (La Voz de Madryn)

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue desplazado este domingo de su cargo en el ámbito del Ministerio de Economía luego de admitir que poseía siete departamentos en Miami que no había declarado ante la ARCA ni ante la Oficina Anticorrupción.

La salida del funcionario fue confirmada a ‘TN’ por fuentes oficiales, en medio de la polémica generada tras sus propias declaraciones públicas. Según trascendió, Frugoni reconoció que tributaba por esos inmuebles en Estados Unidos, pero no en la Argentina.

Frugoni adquirió las siete propiedades en Palm Beachentre 2020 y 2022, cuando era titular de la sociedad AUSA, encargada de las autopistas porteñas. En aquel entonces también había tenido participación en proyectos de obra pública de la Jefatura Porteña, como el Paseo del Bajo.

Del total de los inmuebles, al menos cinco fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach con valores entre US$215.000 y US$216.000. Entre ellos figuran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.

Carlos Frugoni admitió que poseía siete departamentos en Miami que no había declarado ante la ARCA. Foto: TN

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, había afirmado el ahora exfuncionario en diálogo con ‘Clarín’ la semana pasada, luego de que el caso saliera a la luz.

Frugoni había asumido a comienzos de año al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, un área clave dentro del Ministerio de Economía.

Desde ese rol, tenía bajo su órbita la gestión de licitaciones y concesiones de la obra pública financiada por el Estado nacional, además del control de sectores vinculados a la regulación del transporte.

Su salida se produce en un contexto de fuerte sensibilidad política en torno a la transparencia y las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, un eje que el Gobierno ha señalado como prioritario desde el inicio de la gestión.

La trayectoria política de Carlos Frugoni

Antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministeriocomandado por Luis Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.