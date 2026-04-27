Javier Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santili. Foto: NA (Damián Dopacio)

El presidente de la Nación, Javier Milei, afrontará la última semana de abril con una agenda cargada de actividades políticas, económicas e institucionales que reflejan tanto la gestión cotidiana como los desafíos internos del oficialismo. Entre reuniones de Gabinete, exposiciones académicas y su presencia en el Congreso, el mandatario buscará retomar la iniciativa política y consolidar apoyos clave.

Reuniones en Casa Rosada y estrategia de ordenamiento interno

El lunes 27 de abril, el jefe de Estado encabezará una nueva reunión de Gabinete en Casa de Gobierno junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro incluirá a todos los ministros y tendrá como objetivo central reforzar el ordenamiento interno del Ejecutivo y delinear la estrategia política para las próximas semanas.

Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete en Casa de Gobierno. Foto: Presidencia

Fuentes oficiales anticipan que se tratará de una reunión clave para reencauzar la gestión y coordinar acciones en medio de un contexto político exigente.

Disertación económica en el Palacio Libertad

Para el martes 28, Milei confirmó su participación en una actividad académica en el Palacio Libertad (ex CCK), prevista para las 18:00 horas. Allí, formará parte del debate titulado “Keynes y la Teoría General”, junto al economista Juan Carlos de Pablo y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Adrián Ravier.

Javier Milei confirmó su participación en una actividad académica en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

La exposición se enmarca en el interés del mandatario por sostener su perfil ideológico y económico, en un contexto donde las discusiones sobre el rumbo económico continúan en el centro de la escena pública.

Apoyo a Adorni en el Congreso en medio de la polémica

Uno de los momentos más relevantes de la semana será el miércoles 29, cuando el presidente asista al Congreso Nacional para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación del informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

Javier Milei asistirá al Congreso Nacional para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Presidencia

La presencia de Milei será interpretada como un gesto político de respaldo hacia Adorni, quien atraviesa una situación delicada tras haber sido señalado en investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el entorno presidencial destacan que el apoyo busca fortalecer la figura del funcionario en medio de la controversia.

Cierre de semana en Olivos con foco en reformas

Finalmente, el jueves 30 (en la antesala del feriado del 1º de mayo por el Día del Trabajador), el mandatario mantendría reuniones en la Quinta de Olivos. Allí, pondrá el foco en el seguimiento del paquete de reformas recientemente enviado al Congreso y la planificación de la estrategia económica de cara al mes de mayo.

Con una agenda diversa, Milei busca cerrar abril con señales de conducción política, reafirmación ideológica y respaldo a su equipo en un escenario marcado por tensiones y desafíos institucionales.