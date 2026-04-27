Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno nacional acelera definiciones clave en materia legislativa en una semana que se presenta decisiva tanto en el Congreso como en el plano político.

La mesa chica de la administración de Javier Milei se reunirá en la Casa Rosada con el objetivo de ordenar prioridades, entre las que se destacan la reforma electoral, los proyectos vinculados a universidades y discapacidad, y la preparación del informe de gestión que deberá brindar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Reforma electoral: un proyecto con resistencia política

Uno de los ejes centrales del encuentro será la reforma electoral impulsada por el oficialismo. La iniciativa propone cambios de alto impacto institucional, como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de Ficha Limpia y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, el escenario legislativo aparece complejo. Incluso aliados tradicionales como el PRO y la UCR manifestaron reparos frente a la eliminación de las primarias, lo que obliga al oficialismo a evaluar alternativas. En La Libertad Avanza reconocen que, ante la falta de mayorías, podrían avanzar en una suspensión de las PASO, replicando el esquema aplicado en 2025.

Universidades y discapacidad

Además del debate electoral, el Ejecutivo enfrenta tensiones judiciales por la implementación de leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la discapacidad. En ambos casos, el Gobierno cuestionó las normas sancionadas por el Congreso por su impacto fiscal, argumentando que no especifican el origen de los recursos.

Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

La Justicia, no obstante, ordenó su aplicación inmediata, lo que llevó al Ejecutivo a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a presentar proyectos alternativos que buscan modificar el alcance presupuestario de las leyes.

“O conseguís la ley que transforme la ley vigente o tenés que cumplir, no veo mucha otra opción”, aseguró a TN una fuente gubernamental. Pese a ello, en el oficialismo admiten dificultades para avanzar en el Congreso. “No vamos a ir al recinto a perder”, aseguraron en LLA.

Adorni enfrenta su primer informe en medio de una causa judicial

El otro gran foco de atención estará puesto en la presentación de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder más de 2100 preguntas formuladas por los legisladores.

El contexto no es menor: el funcionario se encuentra bajo investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito, lo que añade tensión política a su exposición.

Manuel Adorni. Foto: NA.

De ese total de preguntas, 66 están directamente relacionadas con la causa judicial. El Gobierno trabaja en una estrategia coordinada que incluye el respaldo del asesor Santiago Caputo y la colaboración técnica de distintas áreas del Estado.

Cabe recordar que, en su última aparición pública, Adorni afirmó: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, evitando profundizar en el tema para no interferir en la investigación en curso.

Desde el oficialismo anticipan un fuerte respaldo político al jefe de Gabinete durante su presentación. La estrategia parlamentaria incluirá cuestionamientos a sectores de la oposición, poniendo el foco en sus declaraciones juradas.

Javier Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santili. Foto: NA (Damián Dopacio)

Además, el propio Javier Milei confirmó que estará presente en el recinto para acompañar a su funcionario, en una señal clara de apoyo en un momento político clave.

Con múltiples frentes abiertos (reforma electoral, disputas judiciales y una exposición clave en Diputados), el Gobierno enfrenta una semana decisiva que podría marcar el rumbo de su agenda legislativa en el corto y mediano plazo.