Paul Starc, titular de la UIF. Foto: NA

Paul Starc renunció este jueves a su cargo como titular de la Unidad de Información Financiea (UIF), puesto que ocupaba desde enero de 2025, cuando fue nombrado en lugar de Ignacio Yacobucci. La noticia fue anunciada por el Ministerio de Justicia de la Nación, desde donde también anunciaron que lo reemplazará el licenciado Ernesto Gaspari.

El último movimiento Starc en la UIF había sido un viaje la semana pasada a Estados Unidos para intercambiar datos sobre las causas que involucran a dirigentes de la AFA.

“El Ministerio de Justicia de la Nación informa que el titular de la Unidad de Información Financiera, Dr. Paul Starc, ha presentado su renuncia al cargo por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes”, señala el comunicado difundido por la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona.

El texto señala que Starc “continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Quién es Ignacio Yacobucci, nuevo titular de la UIF

Según el comunicado de Justicia, Ernesto Gaspari es un “profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”.

Asimismo, destaca que el nuevo titular de la UIF “cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado y se desempeñó, entre otras funciones, como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

“Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional”, cierra el texto.