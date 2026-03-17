Más cambios en el Gobierno:

Fernando Bearzi, junto a Caputo. Foto: NA

El director ejecutivo de Anses, Fernando Bearzi, presentó su renuncia al cargo, en nuevo cambio en el gobierno de Javier Milei.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano informó que asume en esta nueva etapa Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo.

¿Quién es el nuevo titular del ANSES?

Arancibia se desempeñaba como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses desde marzo de 2024.

Guillermo Arancibia, director del ANSES. Foto: X

Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.