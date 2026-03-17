Canal 26
Por Canal 26
martes, 17 de marzo de 2026, 18:25
Fernando Bearzi, junto a Caputo.
Fernando Bearzi, junto a Caputo. Foto: NA

El director ejecutivo de Anses, Fernando Bearzi, presentó su renuncia al cargo, en nuevo cambio en el gobierno de Javier Milei.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano informó que asume en esta nueva etapa Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo.

¿Quién es el nuevo titular del ANSES?

Arancibia se desempeñaba como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses desde marzo de 2024.

Guillermo Arancibia, director del ANSES.
Guillermo Arancibia, director del ANSES. Foto: X

Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.