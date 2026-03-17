Más cambios en el Gobierno: Guillermo Arancibia asume como titular de ANSES tras la renuncia de Fernando Bearzi
El ex titular presentó su dimisión este martes y rápidamente fue anunciado su reemplazo. Los principales objetivos de la nueva gestión.
El director ejecutivo de Anses, Fernando Bearzi, presentó su renuncia al cargo, en nuevo cambio en el gobierno de Javier Milei.
A su vez, el Ministerio de Capital Humano informó que asume en esta nueva etapa Guillermo Arancibia.
Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo.
¿Quién es el nuevo titular del ANSES?
Arancibia se desempeñaba como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses desde marzo de 2024.
Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.
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