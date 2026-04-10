La senadora se refirió a las causas judiciales que enfrenta el jefe de Gabinete. Foto: Captura de pantalla

Patricia Bullrich habló en el marco de las causas judiciales que enfrenta Manuel Adorni a raíz de la inclusión de su esposa en un viaje oficial y el presunto uso de fondos públicos para vuelos privados. La senadora se presentó en un encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba durante este viernes 10 de abril, consideró que el jefe de Gabinete no tiene tanto recorrido en la política y sostuvo: “Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo”.

Frente a la pregunta de qué hubiera hecho ella en su lugar si le hubiese tocado enfrentar las causas judiciales, Patricia Bullrich respondió que “es imposible que yo le diga qué hubiera hecho”. Y amplió: "Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”.

Video: La Voz.

“La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar. Él es una persona que recién arranca en política, quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”, planteó la exministra de Seguridad.

“La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, subrayó Bullrich, quien habló sobre este tema en un encuentro con periodistas antes de disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde brindó un discurso con una fuerte defensa de las leyes de Reforma Laboral y la Ley de Glaciares aprobada este miércoles 8 de abril.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Foto: Cuenta de Twitter de Manuel Adorni

Inflación en Argentina: qué dijo Patricia Bullrich

Además de referirse a la situación judicial de Manuel Adorni, Patricia Bullrich sostuvo que la inflación “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando”. En este sentido, hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País: “Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo en la Bolsa de Comercio”.

En el tramo final de su exposición, la senadora concluyó: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.

Presunto enriquecimiento ilícito: el fiscal pidió levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

La Justicia busca acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales. Además, la fiscalía le solicitó a ARCA información sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito que luego adquirió el ex vocero presidencial. Su nombre surgió a partir del allanamiento que se realizó en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 de abril.

Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, el encargado del edificio de la calle Miró y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz.