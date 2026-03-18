Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Senado constituirá entre este miércoles 18 y el jueves 19 de marzo nueve comisiones, de las cuales las que mayor interés generan son aquellas consideradas “de gestión” como Legislación General y Agricultura, que quedarán en manos de La Libertad Avanza (LLA).

Además, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, renunciará la presencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que volverá a ser conducida por Carmen Álvarez Rivero.

En esta ocasión, la conformación de las comisiones no tendrá el mismo nivel de conflicto de diciembre último, ya que Bullrich alcanzó un acuerdo con el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, para garantizar seis miembros para el PJ. De esta manera, el justicialismo decidió sumarse a esos organismos asesores del cuerpo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA. Foto: NA

Cabe señalar que las comisiones deben analizar los proyectos para armar los respectivos dictámenes que se tratan en el recinto de sesiones, con lo cual la presidencias de esos organismos es clave para manejar la agenda de los temas que se impulsarán en el Senado.

En ese contexto, el oficialismo ya tiene tres de las cinco comisiones que se constituyeron y ahora sumará otras cuatro más de las ocho que se conformarán entre este miércoles y el jueves.

Cuáles son las comisiones que creará el Senado: la agenda completa

Las comisiones que se conformarán estos días son:

Miércoles

A las 11.30 se creará la Legislación General , que se reunirá este miércoles y elegirá como su titular a la senadora de LLA Nadia Márquez

A las 12 se construirá la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que será presidida por la radical santafesina Carolina Losada.

Jueves