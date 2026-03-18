El Senado constituye este miércoles nuevas comisiones con fuerte presencia del oficialismo: cuáles son y quiénes quedarán a cargo
Además, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, renunciará la presencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que volverá a ser conducida por Carmen Álvarez Rivero.
El Senado constituirá entre este miércoles 18 y el jueves 19 de marzo nueve comisiones, de las cuales las que mayor interés generan son aquellas consideradas “de gestión” como Legislación General y Agricultura, que quedarán en manos de La Libertad Avanza (LLA).
Además, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, renunciará la presencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que volverá a ser conducida por Carmen Álvarez Rivero.
En esta ocasión, la conformación de las comisiones no tendrá el mismo nivel de conflicto de diciembre último, ya que Bullrich alcanzó un acuerdo con el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, para garantizar seis miembros para el PJ. De esta manera, el justicialismo decidió sumarse a esos organismos asesores del cuerpo.
Cabe señalar que las comisiones deben analizar los proyectos para armar los respectivos dictámenes que se tratan en el recinto de sesiones, con lo cual la presidencias de esos organismos es clave para manejar la agenda de los temas que se impulsarán en el Senado.
En ese contexto, el oficialismo ya tiene tres de las cinco comisiones que se constituyeron y ahora sumará otras cuatro más de las ocho que se conformarán entre este miércoles y el jueves.
Cuáles son las comisiones que creará el Senado: la agenda completa
Las comisiones que se conformarán estos días son:
Miércoles
- A las 11.30 se creará la Legislación General, que se reunirá este miércoles y elegirá como su titular a la senadora de LLA Nadia Márquez
- A las 12 se construirá la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que será presidida por la radical santafesina Carolina Losada.
Jueves
- A las 10 tendrá lugar la conformación de la Comisión de Agricultura. En la presidencia quedará el libertario Joaquín Benegas Lynch.
- A las 10.30, se constituirá la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y será presidida por la presidenta del bloque de Convicción Federal, Carolina Moisés.
- La Comisión de Turismo fue convocada para el jueves a las 11, y que quedará bajo la conducción de la radical Mariana Jury.
- Otra comisión importante se constituirá el jueves a las 11.30: Defensa Nacional, que estará conducida por el libertario Luis Juez.
- A las 12 se reunirá la Comisión de Trabajo y Previsión Social que será conducida por la senadora libertaria Carmen Alvarez Rivero.
- Por otra parte, el jueves se montarán las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Deportes, con Daniel Kroneberger y Bruno Olivera Lucero (LLA) al frente.