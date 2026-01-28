Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad. Foto: NA

El Gobierno volvió a defender la baja en la edad de imputabilidad bajo el proyecto de ley del Régimen Penal Juvenil.

En este caso, fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien habló de uno de las tantas reformas que busca aprobar el Ejecutivo en el Congreso.

La ministra de Seguridad saliente Patricia Bullrich junto a su sucesora Alejandra Monteoliva. Foto: NA

La funcionaria afirmó que la baja debería ser menor al propuesto en la iniciativa oficial, que fijaría la imputabilidad a partir de los 13 años. “La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó.

“Tenemos una ley de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado. Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han mutado”, sostuvo.

Asumió como ministra de Seguridad en lugar de Bullrich desde el 2 de diciembre. Foto: Captura de pantalla Oficina Presidencia

“Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido. Ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad de imputabilidad”, cerró.