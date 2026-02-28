Régimen Penal Juvenil: así votó cada senador la ley que bajará la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara de Senadores aprobó el Régimen Penal Juvenil que bajará la edad de imputabilidad a 14 años y durante la misma sesión, la Reforma Laboral se convirtió en ley. Cómo votó cada senador.
La Cámara de Senadores aprobó el Régimen Penal Juvenil que bajará la edad de imputabilidad a 14 años en una sesión que duró casi doce horas y se llevó adelante este viernes 27 de febrero. La votación finalizó con 44 votos a favor, 27 negativos y una abstención y durante la misma jornada, el recinto también dio luz verde a la Reforma Laboral.
La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina y propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos. Con esta ley, no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión en un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.
De esta manera, el Poder Ejecutivo se llevó un triunfo legislativo clave en sintonía con la Reforma Laboral, cuya votación finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. “El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad”, celebró el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Cámara de Senadores: quiénes votaron a favor y en contra del Régimen Penal Juvenil
A favor
- Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza)
- Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
- Romina Almeida (La Libertad Avanza)
- Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
- Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
- Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
- Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
- Agustín Coto (La Libertad Avanza)
- Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
- Luis Juez (La Libertad Avanza)
- Nadia Márquez (La Libertad Avanza)
- Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
- Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
- Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
- juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
- Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
- Maximiliano Abad (UCR)
- Flavio Fama (UCR)
- Eduardo Galaretto (UCR)
- Mariana Juri (UCR)
- Daniel Kroneberger (UCR)
- Carolina Losada (UCR)
- Silvana Schneider (UCR)
- Rodolfo Suárez (UCR)
- Gabriela Valenzuela (UCR)
- Eduardo Vischi (UCR)
- Andrea Cristina (UCR)
- Martín Goerling (PRO)
- Victoria Huala (PRO)
- Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
- Beatriz Ávila (Independencia)
- José Carambia (Movere por Santa Cruz)
- Julieta Corroza (La Neuquinidad)
- Carlos Espíndola (Unidad Federal)
- Natalia Gadano (Movere por Santa Cruz)
- Sonia Decut (Frente Renovador de La Concordia Social)
- Flavia Royón (Primero Los Salteños)
- Edith Terenzi (Despierta Chubut)
- Sandra Mendoza (Convicción Federal)
En contra
- Adán Bahl (PJ)
- Daniel Bensusán (PJ)
- Jorge Capitanich (PJ)
- Lucía Corpacci (PJ)
- Eduardo De Pedro (PJ)
- Juliana Di Tullio (PJ)
- Anabel Sagasti (PJ)
- Celeste Navarro (PJ)
- Teresa González (PJ)
- Alicia Kirchner (PJ)
- Marcelo Lewandowski (PJ)
- Carlos Linares (PJ)
- Cristina López (PJ)
- Florencia López (PJ)
- Juan Manzur (PJ)
- Ana Marks (PJ)
- José Mayans (PJ)
- Elia Esther Moreno (PJ)
- José Emilio Neder (PJ)
- Mariano Recalde (PJ)
- Fernando Rejal (PJ)
- Fernando Salino (PJ)
- Martín Soria (PJ)
- Sergio Uñac (PJ)
- Gerardo Zamora (PJ)
- Guillermo Andrada (Convicción Federal)
- Carolina Moisés (PJ)