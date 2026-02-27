Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: NA

El Senado aprobó la Ley Penal Juvenil, que consiste en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Luego de la votación en la Cámara alta, Manuel Adorni publicó un video en sus redes sociales, con un repaso de hechos delictivos.

El jefe de Gabinete compartió un clip que tiene una compilación de noticias policiales que tienen algo en común: todos tienen como protagonistas a menores de edad, que no podían ser juzgados.

El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.



Ahora hay castigo donde antes había impunidad.



Fin. pic.twitter.com/YSL9rHWLRn — Manuel Adorni (@madorni) February 27, 2026

“El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años”, escribió en primer lugar Manuel Adorni. Luego, completó: “Ahora hay castigo donde antes había impunidad”.

La votación en el Senado resultó con 44 votos positivos y 27 negativos, además de una abstención.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El comunicado del Gobierno tras la aprobación de la baja de edad de imputabilidad

“La Oficina del Presidente celebra la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI.

La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto.

El comunicado del Gobierno tras la aprobación del Régimen Penal Juvenil. Foto: Presidencia

El Presidente Javier G. Milei destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas.

El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".