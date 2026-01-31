Javier Milei. Foto: via REUTERS

Desde que el presidente Javier Milei comenzó su mandato, el gasto público y la dotación de personal del sector estatal registraron una reducción significativa, impulsada por una política orientada a recortar el empleo dentro del Estado. Según datos oficiales citados por el Gobierno, durante la gestión libertaria el Estado despidió a 61.729 personas, una cifra que abarca empleados de la administración centralizada y descentralizada, trabajadores de empresas estatales y personal militar y de seguridad.

Un informe de dotación de personal del Indec muestra que en noviembre de 2023, justo antes de la asunción de Milei, había 338.392 trabajadores estatales activos en todo el país. Para diciembre de 2025, esa cifra descendió a 280.120 empleados, lo cual representa una disminución de 58.272 personas si se toma solo esa categoría (sin incluir militar y seguridad).

El ajuste fue especialmente intenso en la administración central, es decir, los ministerios y organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo: pasó de 227.928 trabajadores en 2023 a 190.936 en diciembre de 2025, lo que implica una caída de 36.992 puestos.

Empresas del Estado también redujeron personal

La contracción no se limitó a la administración pública tradicional. Las empresas y sociedades del Estado también vieron una disminución de su planta de empleados: en diciembre de 2024 había 110.464 personas trabajando, mientras que en diciembre de 2025 ese número fue de 89.184, lo que implica una reducción de 21.280 puestos de trabajo en un año.

Estos recortes se observaron en sectores estratégicos como transporte, energía, servicios públicos, medios y banca pública, y en algunos casos estuvieron vinculados a proceso de cierre o liquidación de ciertas sociedades del Estado.

Tendencia del empleo estatal en el último año

Aunque buena parte de la disminución se concentra en los dos primeros años de la administración, el Indec también muestra que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 la dotación total del sector público nacional bajó de 301.862 a 280.120 personas, es decir, una caída de 21.742 puestos en un año.

Dentro de ese total, la administración pública nacional fue la que más contribuyó a la contracción, con una disminución de 5.545 empleados en el mismo período, equivalente a una variación negativa interanual del 7,1%.

Reducción por tipo de estructura

El informe del Indec también permite observar cómo se distribuyó la caída en diferentes partes de la administración pública:

Administración centralizada: pasó de 43.527 a 38.940 empleados (-10,5%).

Administración descentralizada: de 124.171 a 116.222 trabajadores (-6,4%).

Administración desconcentrada: de 22.449 a 21.733 (-6,0%).

Otros entes: descenso menor, de 14.213 a 14.041 empleados (-4,4%).

La caída del empleo estatal se enmarca en la estrategia de reducción del gasto público que el Gobierno ha impulsado desde 2023 como parte de su plan de equilibrio fiscal. Además de estos recortes, otras mediciones del mercado laboral general advierten tensiones en el empleo formal registrado en el país, con cifras de pérdida de puestos de trabajo en diferentes sectores productivos desde la asunción presidencial.