Javier Milei y Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de un evento de alto perfil que se realizaría en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. La presencia del mandatario argentino está ligada a la relación bilateral de ambos países y hay expectativas con un potencial encuentro con el jefe de Estado norteamericano.

El evento se llama "Hispanic Prosperity Gala 2026″, organizado por la plataforma Latino Wall Street, y está previsto para el 10 de febrero en el complejo de Mar-a-Lago, donde se pretende reunir a dirigentes políticos, empresarios, diplomáticos y figuras del espectáculo del mundo latino. Desde el Gobierno señalaron que la asistencia de Milei se enmarca en la estrategia oficial de fortalecer la relación con Estados Unidos, junto con la gira que ya confirmó para marzo, cuando el presidente participará del “Argentina Week” en Nueva York para promover inversiones.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Entre los invitados al encuentro en Mar-a-Lago, se encuentran figuras destacadas del ámbito político y empresarial, como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil; el embajador Peter Lamelas; y otras personalidades de perfiles conservadores y mediáticos, lo que refleja el perfil mixto del evento entre política, negocios y agenda cultural.

“Cuando llegó la invitación, se evaluó si valía la pena viajar”, dijo una fuente del Gobierno a TN. “Es todo un marco para ir hablando. Hay puntos que van a salir antes que otros”, agregaron sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. De esta manera, Milei volverá a territorio norteamericano el próximo 10 de febrero con vistas a mantener un encuentro y la foto con Trump, a quien cruzó en el Foro de Davos.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

El Gobierno declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, según un decreto

A través de un decreto, el Gobierno indicó que el 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”. Así lo indica la resolución publicada en el Boletín Oficial de este jueves 29 de enero. “Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, indica el texto que invita tanto a gobiernos provinciales como el de CABA a sumarse.

El decreto en cuestión es el 56/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El texto indica que durante el 2025 se logró “una mayor libertad para todos los argentinos”. Y agregaron que las reformas realizadas estuvieron “orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Para avanzar sobre un fortalecimiento y optimización del Estado, indicaron a la previsibilidad y la estabilidad como “condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país”. Estos avances permiten que Argentina se ubique “dentro de un escenario mundial relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que nuestro país merece”.