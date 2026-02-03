Sable corvo de San Martín

El Poder Ejecutivo ordenó el traslado del sable corvo del General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hasta el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La medida fue formalizada a través del Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Presti y publicado este martes 3 de febrero en el Boletín Oficial.

Según establece la normativa, la histórica reliquia, considerada uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional, será trasladada a la sede principal del Regimiento, donde quedará bajo custodia permanente de esa unidad militar. La pieza histórica será resguardada, preservada y protegida conforme a los protocolos de seguridad y conservación aplicables.

Museo Histórico Nacional. Foto: turismo.buenosaires

El decreto derogó la norma vigente desde 2015 que había dispuesto la exhibición permanente del sable en el Museo Histórico Nacional. El Gobierno subrayó que el traslado responde a criterios de seguridad, preservación e institucionalidad ante la necesidad de garantizar su adecuada guarda y conservación, dado que el objeto integró el patrimonio histórico del Estado argentino desde su donación en 1897 y fue objeto de robos en décadas pasadas.

El Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” será responsable de la guarda, custodia y mantenimiento de la integridad del sable corvo, llevando adelante las medidas requeridas para su protección permanente en su cuartel de Avenida Luis María Campos.

La historia del sable corvo de San Martín

Uno de sus objetos más preciados durante las guerras por la independencia fue su sable corvo. Este fue adquirido por el Don José en su estancia en Londres, poco después de dejar España. Con el tiempo armaría su Regimiento de Granaderos a Caballo con armas similares, ya que las consideraba ideales para los ataques de carga de caballería.

Tras su exilio, el arma quedó en la ciudad de Mendoza en manos de una familia amiga. En una carta posterior escrita a su yerno Mariano Balcarce y a Merceditas les solicita que le envíen la espada a Europa, quedando en su posesión hasta su muerte del 17 de agosto de 1850. Más de un siglo después, este objeto vuelve a quedar en medio de la polémica.

El sable corvo en el Museo Histórico Nacional

