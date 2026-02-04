La Justicia argentina le pidió a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 libró el exhorto internacional hacia Washington. El juez federal Sebastián Ramos busca someterlo a proceso en la Argentina.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.
La resolución fue firmada en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad.
El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.
El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.
Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.