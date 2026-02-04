El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.

La resolución fue firmada en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad.

Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.

El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.