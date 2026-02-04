Javier Milei prepara su desembarco en Miami, Estados Unidos, antes del tratamiento de la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Foto: Prensa Gobierno

Mientras el Congreso mantiene en agenda el debate por la nueva Ley de Glaciares, el presidente Javier Milei ya proyecta un nuevo desembarco en Estados Unidos con un objetivo central: volver a seducir a potenciales inversores internacionales. La estrategia no será aislada, ya que otros integrantes clave del Gobierno también participarán de foros y encuentros económicos en distintos puntos del mundo.

El presidente tiene previsto participar como orador en el “Council of the Americas”, uno de los espacios de discusión más influyentes del ámbito empresarial norteamericano que reúne a ejecutivos de primer nivel de compañías globales. La exposición está prevista para el 10 de febrero en Miami, en la antesala de la Gala Prosperidad Hispana, evento al que Milei también fue invitado y que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.

Desde el entorno presidencial señalan que al menos 150 empresarios argentinos manifestaron su intención de asistir a la disertación, impulsados por el impacto que tuvo la presentación del mandatario sobre economía moderna durante el último Foro de Davos.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Los viajes de Quirno y Sturzenegger en sintonía con Milei

En simultáneo, el canciller Pablo Quirno arribó este martes 3 de febrero a Washington para participar de una cumbre sobre minerales críticos, convocada por la administración de Trump. En ese marco, tiene previstas reuniones con funcionarios del Partido Republicano y referentes del sector privado.

Como primer compromiso oficial en la capital estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores visitó el Atlantic Council, donde encabezó un encuentro reservado con autoridades del think tank y ejecutivos de empresas que expresaron interés en desembarcar en el mercado argentino.

Pablo Quirno y Peter Lamelas. Foto: Cancillería

La actividad central de la cumbre tendrá lugar este miércoles 4 y contará con la presencia del vicepresidente JD Vance y del secretario de Estado Marco Rubio, además de delegaciones de los países invitados. A la convocatoria asistieron también los miembros del G7: Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón, junto con Corea del Sur, Australia, México, Nueva Zelanda y la comitiva argentina.

El eje del encuentro estará puesto en el análisis de los minerales estratégicos, entre ellos tierras raras, litio, cobre y níquel, considerados por Washington como insumos clave en la competencia comercial y geopolítica con China.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, viajará a Arabia Saudita, donde será expositor en un foro dedicado a economías en desarrollo. Allí coincidirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Lo hizo en el 61° Coloquio de IDEA. Foto: Noticias Argentinas

Sturzenegger será uno de los oradores principales de la AlUla Conference for Emerging Market Economies (ACEME), que se desarrollará entre el 8 y 9 de febrero. El encuentro está orientado a responsables de política económica -ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales-, además de académicos, referentes del sector público y privado y organismos internacionales.

Finalizada esa agenda, Sturzenegger viajará a Miami para sumarse a la cumbre del "Council of the Americas" junto a Milei. No se descarta que Quirno también participe, aunque esa definición aún no fue confirmada.

Más adelante, el presidente prevé otro viaje a Estados Unidos: a mediados de marzo, encabezará en Nueva York la denominada “Argentina Week”, una feria destinada a promover oportunidades de negocios e inversiones en el país.

El trasfondo legislativo de la Ley de Glaciares

Toda esta ofensiva internacional se despliega mientras el Senado tiene pendiente el tratamiento del proyecto de nueva Ley de Glaciares, incluido en el temario de las sesiones extraordinarias. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, introduce cambios que favorecen el desarrollo de actividades mineras y redefine el alcance de la normativa vigente.

El texto propone trasladar facultades centrales a las provincias, otorgándoles mayor injerencia sobre la explotación de los recursos naturales ubicados en sus territorios. En ese sentido, plantea reducir el alcance de la protección nacional sobre glaciares y ambientes periglaciares, en línea con el artículo 124 de la Constitución.

La propuesta cuenta con el respaldo de las provincias que integran la Mesa del Litio como Catamarca, Jujuy y Salta, y la Mesa del Cobre, conformada por Mendoza y San Juan. En un documento elevado al Gobierno nacional, esos distritos advirtieron que “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”.

Laguna de los Témpanos y Glaciar Vinciguerra, Tierra del Fuego, Patagonia. Foto NA

El núcleo del debate está en la reinterpretación del artículo 6 de la ley sancionada en 2010, que actualmente prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en zonas protegidas por considerarlas reservas estratégicas de agua dulce. La normativa vigente define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente... cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, mientras que el ambiente periglaciar comprende áreas con suelos congelados que cumplen funciones de regulación hídrica.

En la nueva iniciativa, el Gobierno sostiene que las limitaciones actuales “han conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales”. Por eso, incorpora un nuevo criterio interpretativo en su artículo primero, al señalar que “la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar deberá interpretarse de un modo compatible” con la Constitución, otorgando mayor peso decisorio a las autoridades que defina cada jurisdicción.

El cambio más relevante se da en el mecanismo de autorización de actividades: serán ahora los gobiernos provinciales los encargados de determinar, a partir de estudios de impacto ambiental, qué proyectos implican una alteración relevante y qué glaciares o ambientes periglaciares cumplen funciones hídricas específicas, redefiniendo así el alcance de las restricciones vigentes.