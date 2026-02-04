El Gobierno reglamentó la ley Emergencia en Discapacidad: los detalles
El Gobierno finalmente puso en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, tras meses de idas y vueltas y con presión judicial para acelerar su implementación. La reglamentación ordena un nuevo esquema de auditorías y controles bajo la Secretaría Nacional de Discapacidad e implementó cambios en el CUD. Los detalles.
El Gobierno aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad este miércoles 4 de febrero, luego de que el proyecto haya recibido el aval en el Congreso a mediados del 2025. El argumento acerca de la tardanza era que el texto debía explicar de dónde sacar los fondos para financiar la medida.
El Decreto 84/2026 firmado por el Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, formalizó la reglamentación de la Ley 27.739 y la declaración de la emergencia en discapacidad. Dentro de la norma, el Ejecutivo habilitó al organismo a emitir normas complementarias para completar el marco operativo y avanzar en la actualización del Certificado Único de Discapacidad, en sintonía con las propuestas y recomendaciones del Consejo Federal.
Qué dictaminó Javier Milei
En el decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente decreta: “Apruébase la Reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793″. Pidió además una serie de auditorías periódicas en la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud que “deberán presentarse ante el Consejo Federal de Discapacidad en conformidad con las pautas establecidas en el artículo 16″.
Además, como esta ley no posee la reglamentación completa, Javier Milei facultó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a “dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas que resulten necesarias para la implementación de lo dispuesto en el presente decreto”.
En este sentido, el decreto señala también que la Secretaría y el Consejo Federal de Discapacidad dictarán los lineamientos relativos al Certificado Único de Discapacidad. “El consejo ejercerá funciones de articulación federal y asesoramientos mediante la formulación de propuestas y recomendaciones”, afirmó.
Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
El proceso consta de cuatro pasos hasta el momento, aunque podrían cambiar:
- Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante.
- Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial.
- Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado.
- Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.
Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.
Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026
- Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.