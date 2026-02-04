El Gobierno apelará al fallo que lo obligó a cumplir con la norma. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad este miércoles 4 de febrero, luego de que el proyecto haya recibido el aval en el Congreso a mediados del 2025. El argumento acerca de la tardanza era que el texto debía explicar de dónde sacar los fondos para financiar la medida.

El Decreto 84/2026 firmado por el Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, formalizó la reglamentación de la Ley 27.739 y la declaración de la emergencia en discapacidad. Dentro de la norma, el Ejecutivo habilitó al organismo a emitir normas complementarias para completar el marco operativo y avanzar en la actualización del Certificado Único de Discapacidad, en sintonía con las propuestas y recomendaciones del Consejo Federal.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Municipalidad de Zapala.

Qué dictaminó Javier Milei

En el decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente decreta: “Apruébase la Reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793″. Pidió además una serie de auditorías periódicas en la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud que “deberán presentarse ante el Consejo Federal de Discapacidad en conformidad con las pautas establecidas en el artículo 16″.

Además, como esta ley no posee la reglamentación completa, Javier Milei facultó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a “dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas que resulten necesarias para la implementación de lo dispuesto en el presente decreto”.

Discapacidad; invalidez. Foto: Freepik.

En este sentido, el decreto señala también que la Secretaría y el Consejo Federal de Discapacidad dictarán los lineamientos relativos al Certificado Único de Discapacidad. “El consejo ejercerá funciones de articulación federal y asesoramientos mediante la formulación de propuestas y recomendaciones”, afirmó.

Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

El proceso consta de cuatro pasos hasta el momento, aunque podrían cambiar:

Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante. Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial. Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado. Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026