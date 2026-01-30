Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

El Gobierno planea avanzar con el Régimen Penal Juvenil en la baja de la edad de imputabilidad mientras que los aliados ponen el freno en los 14 años. Aunque el proyecto original del oficialismo llegaba a los 13, si quieren un consenso firme deberán pararse en un año más.

El interbloque Fuerza del Cambio que contiene al PRO, la UCR y el MID representan 22 votos en Diputados; clave para llegar al quórum en las sesiones extraordinarias del mes de febrero. El titular del mayor de ellos, Cristian Ritondo, argumentó que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”.

Cristian Ritondo. Foto: NA

Cómo sigue el debate

El proyecto original fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio del 2024 y llegó a un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia en mayo del 2025. Finalmente, el dictamen de mayoría fue firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Allí se fijó la edad mínima en los 14 años y se redujo la pena máxima para delitos graves de 20 a 15 años de prisión efectiva.

Luego se dio el recambio legislativo y perdieron vigencia los acuerdos previos. Así, el Gobierno se debate entre jugar a fondo por su victoria electoral o respetar lo acordado.

Cámara de Diputados Foto: Twitter Diputados Argentina

Una fuente del PRO afirmó: “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”.

Qué dijo Patricia Bullrich

Patricia Bullrich volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad. A través de su cuenta de X, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.



¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó.