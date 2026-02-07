Lilia Lemoine Foto: NA

Ian Moche presentó una solicitud en Diputados para que se “aplique una sanción disciplinaria o expulse” del cuerpo por “inhabilidad moral” a la legisladora por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, luego de que lo acusara de “actuar como autista” y dijera que su madre, Marlene Spesso, “no estaba bien de la cabeza”.

“IAN MOCHE denunció a la Diputada Nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, posteó en X el abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este caso.

Presentación en Diputados de Ian Moche sobre Lilia Lemoine. Foto: NA

El ataque de Lemoine contra Moche, que también tuvo como víctima a la madre del menor, fue contundente: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

Previamente, el menor había quedado envuelto en otro conflicto con Javier Milei, quien citó un tuit en el que se involucraba al niño con una supuesta “operación kirchnerista”, deslegitimando su reclamo por los recortes en el área de discapacidad.

Ian Moche. Foto: Redes sociales

Por ese episodio, la familia de Ian Moche denunció “hostigamiento” y “violencia simbólica” por parte del presidente, quien tildó al menor y a su entorno de “kukas”.